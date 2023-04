Masová streľba na narodeninovej oslave v Alabame má už šiestich obvinených, vraždili tínedžeri (video)

aktualizované 21. apríla 2023, 9:29



Tínedžerov by mali súdiť ako dospelých

Šestnásta masová streľba v tomto roku

21.4.2023 (SITA.sk) -Vyšetrovatelia vo štvrtok v súvislosti so streľbou na oslave 16. narodenín v Alabame, pri ktorej cez víkend zahynuli štyria ľudia, obvinili šiestu osobu. V súdnych dokumentoch uvádzajú, že predpokladajú, že strelci počas oslavy strieľali do davu.Vyšetrovatelia v súdnych dokumentoch podaných vo štvrtok uviedli, že sa domnievajú, že piati z obvinených boli 15. apríla na večierku a „vystrelili zo strelných zbraní do davu“.Alabamský úrad pre presadzovanie práva vo štvrtok večer oznámil zatknutie 15-ročného mladistvého z Tuskegee v Alabame, ktorý je šiestou obvinenou osobou v tomto prípade, ale vzhľadom na vek tejto osoby nezverejnili súdne záznamy.Všetci šiesti čelia v súvislosti so smrteľnou streľbou obvineniam z vraždy z nedbanlivosti. Vyšetrovatelia sa pritom nevyjadrili k motívu či k tomu, čo podľa nich mohlo viesť k streľbe.Sedemnásťročného Tyreesa „Ty Reika“ McCullougha a 16-ročného Travisa McCullougha z Tuskegee zatkli v utorok, v stredu k nim pribudol 20-ročný Wilson LaMar Hill Jr. z Auburn a vo štvrtok 20-ročný Johnny Letron Brown z Tuskegee a 19-ročný Willie George Brown Jr. z Auburnu.Tínedžerov by mali súdiť ako dospelých, čo je automatická požiadavka pre každého, kto je vo veku 16 rokov alebo viac v štáte obvinený z vraždy.Streľba si vyžiadala štyroch mŕtvych vo veku 17 až 23 rokov a šokovala malé mesto Dadeville v Alabame. Okrem štyroch zavraždených po nej zostalo aj 32 zranených, z ktorých štyria sú v kritickom stave.Streľba bola podľa agentúry AP už šestnástou masovou streľbou v USA v tomto roku, pričom sedemnásta nasledovala v utorok v Maine. Dosiaľ pri takýchto incidentoch v roku 2023 zomrelo 88 ľudí. Za masovú sa pritom považuje streľba, pri ktorej zomreli najmenej štyria ľudia.