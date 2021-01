Masové športové podujatia sa tak skoro konať nebudú. Krízový štáb hovorí, že minimálne do konca jari

Potreba uľahčiť športovú prípravu

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Športoví predstavitelia na Slovensku v blízkej budúcnosti neočakávajú konanie masových športových podujatí v krajine. Také je konštatovanie krízového štábu pre šport, ktorého premiérové zasadnutie sa konalo v utorok.Jeho aktérmi boli okrem prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela aj ďalší predstavitelia výboru a športových zväzov - Peter Korčok, Roman Fano, Roman Buček, Ivan Šulek či Pavol Remžík.Nechýbali ani zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Ľubomír Píš a Júlia Adamčíková, za rezort školstva Igor Karaba.Vzhľadom na aktuálny veľmi nepriaznivý vývoj pandémie koronavírusu na Slovensku zástupcovia ÚVZ tiež vyjadrili skeptický názor k možnosti organizácie masových športových podujatí na Slovensku minimálne do konca jari 2021.Peter Korčok ako šéf Slovenského atletického zväzu (SAZ) a viceprezident SOŠV uviedol, že športové spolky v období striktných obmedzení potrebujú uľahčiť športovú prípravu predovšetkým reprezentantov a riešiť aj komplikácie s ich presunmi v rámci Slovenska aj do zahraničia a späť."Dodržiavanie desaťdňovej karantény po návrate z cudziny by znamenalo vážne prerušenie ich športovej prípravy," referuje oficiálny web SOŠV. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR s a podľa Karabu v takýchto prípadoch snaží pre reprezentantov vybavovať výnimky žiadosťami adresovanými na ÚVZ. Zástupcovia ÚVZ odporučili, aby SOŠV pripravil zoznam športových reprezentantov SR a dodal ho so žiadosťou o výnimku pre celý okruh špičkových športovcov. Nebolo by teda nutné riešiť individuálne prípady.Počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 v Šamoríne zriadili Olympijské karanténne tréningové centrum, ktoré využili najmä plavci. Podľa športového riaditeľa SOŠV Romana Bučeka existuje snaha o vytvorenie podobných projektov napríklad aj pre bežcov na lyžiach či biatlonistov.Prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) zástupcom ÚVZ adresoval žiadosť o zriadenie podobného tréningového centra v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch pre vodné pólo.Témou zasadnutia bolo aj očkovanie športovcov proti koronavírusu. Očkovanie síce aktuálne nie je podmienkou účasti na OH a PH v japonskom Tokiu, no organizátori týchto podujatí ho účastníkom odporúčajú.SOŠV už požiadal rezorty zdravotníctva a školstva, aby výboru pomohli pri zabezpečení vakcinácie kandidátov štartu na olympijských hrách v Tokiu a potenciálnych členov slovenskej výpravy v Tokiu. Má ísť približne o 200 osôb."V žiadosti o súčinnosť SOŠV argumentoval, že vakcinácia proti novému koronavírusu bude pravdepodobne aj podmienkou účasti člena výpravy na olympijských hrách. SOŠV plne rešpektuje a podporuje prioritu a dôležitosť očkovania ľudí, ktorí sú v prvej línii boja proti pandémii. Zároveň sme presvedčení, že verejne propagované zaočkovanie najznámejších a najpopulárnejších športovcov by zvýšilo dôveru slovenskej verejnosti k vakcinácii a zapôsobilo by ako pozitívny príklad pre časť populácie, ktorá zatiaľ nie je rozhodnutá dať sa zaočkovať," uvádza sa v stanovisku SOŠV na webe olympic.sk.