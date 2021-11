Mastercard a Bakkt spoločne ponúkajú inovatívne kryptomenové riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2021 (Webnoviny.sk) -Bakkt je ďalším z partnerov spoločnosti Mastercard, ktorí kryptomeny ponúkajú ako službu a poskytujú ľahký a rýchly prístup do sveta kryptomien. Spojenie existujúcej a spoľahlivej siete spoločnosti Mastercard s vyhľadávanou platformou digitálnych aktív spoločnosti Bakkt prinesie partnerom spoločnosti Mastercard možnosť ponúkať svojim klientom rad inovatívnych riešení v oblasti kryptomien. Spotrebitelia tak prostredníctvom úschovy v digitálnych peňaženkách na platforme Bakkt získajú možnosť nakupovať, predávať a držať digitálne aktíva. Ďalším prínosom je ľahšie vydávanie debetných a kreditných kryptomenových kariet.Mastercard taktiež začlení kryptomeny do ponúkaných vernostných riešení. Partnerom spoločnosti to umožní ponúkať vernostné odmeny v podobe kryptomien jednoduchou výmenou vernostných bodov za digitálne aktíva. Spotrebitelia budú môcť namiesto tradičných vernostných bodov získavať a utrácať odmeny v podobe kryptomien a kryptomenami ľahko hradiť výdavky za nákupy. Nové partnerstvo je najnovším krokom spoločnosti Mastercard v jej snahe prinášať spotrebiteľom inovatívne vernostné riešenia."Cieľom spoločnosti Mastercard je ponúkať širokú paletu platobných riešení, ktoré spotrebiteľom denne poskytujú výber z radu účinných možností. Spolupráca so spoločnosťou Bakkt na jednej strane a náš dôsledný prístup k inováciám na druhej, nám umožňuje poskytovať partnerom rozmanité možnosti v oblasti digitálnych aktív a sprostredkovávať žiadúci zážitok pre spotrebiteľov," povedalaUkazuje sa, že spotrebitelia v stále väčšej miere vyhľadávajú možnosti platenia kryptomenami aj pri bežných nákupoch. Prieskum U.S. Consumer Crypto Survey[1] uskutočnený spoločnosťou Bakkt na vzorke 2000 spotrebiteľov v USA ukázal, že takmer polovica (48 %) respondentov nakúpila v prvej polovici roka 2021 niektorú z kryptomien. Medzi ostatnými bolo 32 percent tých, ktorí uviedli, že majú určitý alebo dokonca značný záujem kryptomeny kúpiť do konca roka. Podľa prehľadu Mastercard New Payments Index uvádza 77 percent mileniálov, že sa o kryptomenách chcú dozvedieť viac a 75 percent odpovedalo, že by kryptomeny na platenie používali, ak by lepšie rozumeli ich fungovaniu."Veľmi sa tešíme, že máme možnosť spolupracovať so spoločnosťou Mastercard a priniesť kryptomenové vernostné výhody miliónom spotrebiteľov. Značky a obchodníci sa prirodzene zameriavajú na mladších spotrebiteľov a vychádzajú v ústrety ich platobným preferenciám. Nové možnosti, ktoré toto partnerstvo prinesie, poskytnú flexibilnú odpoveď na rastúci dopyt po kryptomenách a po platbách a odmenách založených na kryptomenách," uviedla k partnerstvuStyčnou plochou oboch partnerov je ich záujem o prostredie kryptomien. Spoločnosť Bakkt vstúpila 18. októbra 2021 na newyorskú burzu NYSE pod označením BKKT. Spoločnosť Mastercard naďalej investuje do prostredia digitálnych aktív prostredníctvom hneď niekoľkých iniciatív. Medzi tie patrí napríklad nedávna akvizícia spoločnosti CipherTrace, partnerstvá uzatvorené s významnými hráčmi v oblasti kryptomien, vytváranie nových platforiem na testovanie a podporu digitálnych mien centrálnych bánk a ďalšie.[1] Kompletný prehľad výstupov prieskumu je k dispozícii tu. Informačný servis