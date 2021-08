Mastercard spúšťa nové kolo programu Start Path pre mladé firmy v odbore kryptomien a blockchainu

SupraOracles (Švajčiarsko) prevádzkuje výkonný blockchainový informačný a rozhodovací systém (oracle), ktorý firmám umožňuje prevádzať dáta z reálneho sveta do verejných aj súkromných blockchainových systémov. To umožňuje automatizáciu, zjednodušovanie a zabezpečovanie finančných trhov pomocou interoperabilných chytrých zmlúv (smart contracts).



STACS (Singapur) poskytuje blockchainovou infraštruktúru, vďaka ktorej môže finančný sektor poskytovať efektívne a udržateľné financovanie. Medzi klientov a partnerov firmy sa radia globálne bankové domy, národné burzy cenných papierov a správcovia aktív.



Digitálne aktíva a inovácie vo finančných technológiách

13.8.2021 (Webnoviny.sk) -V ďalšom kole svojho globálneho programu pre start-upové spoločnosti Start Path , sa spoločnosť Mastercard zameriava na podporu rýchlo sa rozvíjajúcich firiem v oblastiach digitálnych aktív, blockchainu a kryptomien. Nadväzuje na predchádzajúce pôsobenie spoločnosti Mastercard v oblasti digitálnych aktív a zatiaľ sa do neho prihlásilo sedem firiem: GK8 Uphold . Spoluprácou so spoločnosťou Mastercard sa všetci snažia o akceleráciu a čo najširšie uplatňovanie technologických inovácií v oblasti digitálnych aktív s cieľom uľahčovať jednotlivcom aj inštitúciám nákup, predaj a držanie kryptomien a ďalšieho majetku v digitálnej forme.Jedným z účastníkov nového kola programu je spoločnosťzo Singapuru, ktorá prevádzkuje trh s tzv. nezameniteľnými tokenmi (non-fungible token, NFT). Na trhu spoločnosti Mintable môžu užívatelia vytvárať, kupovať a predávať digitálne aj fyzické aktíva zabezpečené technológiou blockchain. Môže ísť o digitálne zberateľské predmety, neobvyklé umelecké diela a dokonca aj hudbu. Platforma spoločnosti obsahuje množstvo pokročilých funkcií, ako je napríklad vytvorenie tokenu NFT bez potreby blockchainovej transakcie (gasless minting), alebo nákupy hradené kreditnou kartou. Obe možnosti sprístupňujú tento trh každému, bez potreby predchádzajúcej znalosti krypto-technológií alebo programovania. Spoločnosťz Izraela prevádzkuje platformu, ktorá slúži na úschovu kryptografických a blockchainových dát úplne oddelene od internetu (air-gapped cold vault). Platforma spoločnosti GK8 je schopná vytvárať, podpisovať a odosielať blockchainové transakcie bez potreby vstupu prostredníctvom internetu, čím eliminuje možnosti napadnutia.zo Švajčiarska poskytuje infraštruktúru podnikovej úrovne, ktorá prostredníctvom jedinej platformy umožňuje správu akýchkoľvek digitálnych aktív, ako sú krypto-aktíva, digitálne meny alebo aktíva v podobe tokenov. Súčasťou ponuky je vydávanie, úschova, obsluha a obchodovanie s takými aktívami.Na účasť v tomto kole programu Start Path boli prizvané ďalšie startupové firmy a spoločnosti pôsobiace v rýchlo rastúcich odboroch digitálnych aktív a blockchainu:usiluje o vytvorenie investičnej platformy novej generácie, ktorá drobným investorom umožní preklenúť rozdiely medzi digitálnymi aktívami a tradičnými financiami.je prevádzkovateľom platformy vytvorenej špeciálne pre obchodovanie s kryptomenami. Platforma poskytuje investičné a platobné služby jednotlivcom aj firmám na celom svete. Jedinečná schopnosť platformy Uphold, zmeniť "čokoľvek na čokoľvek", umožňuje uskutočňovať obchody priamo medzi jednotlivými kategóriami aktív a poskytuje tak prístup k finančným službám pre každého.Firmy zapojené do programu Start Path hľadajú spôsoby, ako vyriešiť existujúce problémy, napríklad v oblastiach tokenizácie aktív, presnosti dát, digitálnej bezpečnosti či hladkého prepojenia tradičnej a digitálnej ekonomiky. Bez ohľadu na to, akým konkrétnym problémom sa jednotlivé spoločnosti zaoberajú, všetky ťažia z odborných znalostí a podpory spoločnosti Mastercard.Program je otvorený tiež pre start-upy zaoberajúce sa technológiami kryptomien zo Slovenska. Hlásiť sa do nej môžu na stránkach https://www.f6s.com/mastercard-digital-asset-crypto/apply , alebo priamo cez slovenské zastúpenie spoločnosti Mastercard."Spoločnosť Mastercard sa v mladom ekosystéme digitálnych mien pohybuje už od roku 2015 a veríme, že ako popredná technologická firma môžeme v rozvoji celého odboru digitálnych aktív hrať zásadnú úlohu a užívateľom týchto moderných technológií poskytovať potrebnú ochranu a zabezpečenie. Našou úlohou je aj aktívne spoluvytvárať budúcnosť kryptomien, čo robíme tiež prepojovaním inovácií v oblasti digitálnych aktív a tradičných finančných postupov."Podpora startupových firiem je neoddeliteľnou súčasťou étosu spoločnosti Mastercard. Do programu Start Path sa ich od roku 2014 zapojilo už viac ako 250. Rozšírením záberu aj do rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí kryptomien, blockchainu a digitálnych aktív, otvára Mastercard účastníkom programu prístup ku svojim najnovším nástrojom a riešeniam. Pomáha im tak v rozvoji ich vlastných inovácií a technológií. Mastercard start-upom poskytuje prístup do ekosystému bánk, obchodníkov, partnerov a ďalších účastníkov digitálneho trhu na celom svete a umožňuje im prichádzať s novými riešeniami.Informačný servis