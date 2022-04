Mastercard uvádza na trh prvú platobnú kartu s krypto kreditom. Umožní platenie bez potreby predaja digitálnych aktív

Kryptomeny nie je potrebné predávať: Karta Nexo Card je spojená s úverom spoločnosti Nexo zabezpečeným kryptomenami. Sadzba RPSN začína a zostáva na 0%[1]. Platobná karta umožňuje držiteľom kryptomien svoje digitálne aktíva používať ako zálohu, namiesto toho, aby ich museli predávať. Úverová linka funguje dynamicky a ako zálohu je možné používať rôzne kryptomeny vrátane napríklad Bitcoinu, Etherea či Tetheru.



Nulové poplatky: S držaním karty sa nespájajú žiadne minimálne splátky, mesačné poplatky ani poplatky za nevyužívanie karty. Do výšky útraty 20 000 EUR mesačne sa neúčtujú ani poplatky za výmenu.



2% krypto odmeny: S každou transakciou s kartou Nexo Card je spojená okamžitá odmena poskytovaná buď v Bitcoine alebo v kryptomene NEXO Token spoločnosti Nexo. Inými slovami to znamená, že držitelia kariet Nexo Card nielenže pri platbách neprichádzajú o svoje kryptomeny, ale ešte v kryptomene získavajú až dve percentá hodnoty nákupu. Tieto odmeny sú automaticky k dispozícii na účte v spoločnosti Nexo.



Jednoduchý prístup: Karta Nexo Card sa vydáva ako v digitálnej, tak aj vo fyzickej podobe a možno ich používať v digitálnych peňaženkách Apple Pay a Google Pay. Držitelia si môžu kartu jednoducho pridať do svojej mobilnej digitálnej peňaženky pomocou aplikácie Nexo Wallet. Ďalšie digitálne karty k rovnakému účtu sa vydávajú bez poplatku.



[1] Nulová sadzba úverovej linky spoločnosti Nexo je k dispozícii spôsobilým klientom spoločnosti Nexo s pomerom výšky úveru k hodnote zálohu (LTV) 20 % alebo nižšej.

27.4.2022 (Webnoviny.sk) -Karta Nexo Card je prvou platobnou kartou na svete, ktorá držiteľom umožňuje míňať bez toho, aby najprv museli svoje digitálne aktíva predať. Partnermi uvedenia karty na európske trhy sú spoločnosti DiPocket, ktorá je vydavateľom karty a Mastercard, ktorý zabezpečuje platobnú sieť a mnoho inovatívnych vlastností karty Nexo Card:Vďaka pokročilej infraštruktúre, ktorú zabezpečujú spoločnosti DiPocket a Mastercard, je možné kartou Nexo Card platiť u 92 miliónov obchodníkov na celom svete: všade tam, kde je možné platiť kartami Mastercard. Držitelia tak môžu minúť až 90 percent hodnoty svojich kryptomien vyjadrené v zákonnej mene bez akéhokoľvek oneskorenia a bez nutnosti za svoju kryptomenu najprv zákonnú menu nakúpiť."Žijeme v dobe veľkého rozmachu fintechových spoločností. V čase, kedy sa stávajú bežnou realitou také riešenia, ktoré by nás pred niekoľkými rokmi ani nenapadli. A platobná karta Nexo Card je jedným zo žiarivých príkladov. Spolupráca Mastercard, Nexo a DiPocket ukazuje, akú revolúciu priniesli digitálne aktíva do finančného prostredia. Je skvelé, že dokážeme prepájať tradičné platobné technológie a infraštruktúru s tými najnovšími inováciami a sprístupňovať tak platenie pomocou kryptomien prakticky každému. Môžeme tak ľuďom prinášať úplne nové a unikátne možnosti využívania aktív držaných v kryptomenách. Rozhodne budeme v inováciách pokračovať, aby sme dostupnosť digitálnych aktív v rámci celého ekosystému ďalej posilňovali," povedal, k uvedeniu karty povedal: "Pre našu firmu je európske uvedenie karty Nexo Card, v spolupráci so spoločnosťami Mastercard a DiPocket, veľmi významným medzníkom a aj dôkazom obrovskej synergie medzi existujúcou finančnou infraštruktúrou a svetom digitálnych aktív. Naša platobná karta predstavuje jedinečný produkt, ktorý miliónom ľudí, najprv v Európe a neskôr na celom svete, umožní platiť svoje nákupy kedykoľvek to budú potrebovať bez toho, aby sa kvôli tomu museli vzdávať potenciálu kryptomien vo svojom vlastníctve. Karta tak prináša bezprecedentný každodenný úžitok v oblasti nastupujúcej kategórie aktív.", uviedol: "Spoločnosť DiPocket si veľmi cení to, že sa mohla stať vydavateľom karty Nexo Card. Ide o naozaj inovatívne riešenie, ktoré presne vystihuje potreby miliónov investorov do digitálnych aktív. Naše partnerstvo v tomto projekte, spoločne s firmami Nexo a Mastercard, jasne dokladá, ako finančné technológie spoločnosti DiPocket umožňujú vizionárskym firmám poskytovať svojim zákazníkom hodnotu a pohodlie."Spoločnosť Nexo už na začiatku tohto roka platobnú kartu Nexo Card v obmedzenej miere predstavila na niektorých európskych trhoch, keď ju sprístupnila vybranej skupine užívateľov. Tým sa podarilo vyvolať značný záujem a zároveň uskutočniť transakcie významného objemu. Bolo úplne zrejmé, že po takomto finančnom produkte je na trhu veľký dopyt. V ďalších fázach rozvoja svojej platobnej karty sa spoločnosť Nexo chystá okrem iného pridať aj funkcie debetnej karty a rozšíriť svoju ponuku do ďalších krajín.Informačný servis