MASTERCHEF Krístína Nemčková: Plním si sny, nie papriku

Moderátor Radoslav Šebo a víťazka kuchárskej show MasterChef Česko Kristína Nemčková. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava, 31. júla (TABLET.TV) – Najprv som do súťaže MasterChef nechcela ísť, pretože som si nevedela predstaviť varenie pod stresom a tiež ma nelákala predstava zakaždým vymýšľať nové recepty na počkanie. Vyhrala ale odvaha, snaha zažiť a vyskúšať niečo nové a predovšetkým túžba zlepšiť sa vo varení. V EXKLUZÍVE na TABLET.TV to uviedla víťazka kuchárskej show MasterChef Česko Kristína Nemčková.spomína Nemčková.odôvodňuje svoje rozhodnutie študovať na obchodnej akadémii.Kristína Nemčková nedávno predstavila svoju prvú kuchársku knihu. Obsahuje recepty jedál slovenskej aj českej kuchyne. "" hovorí o inovácii tradičného receptu.Jedno slovenské jedlo sa podľa Kristíny vylepšiť nedá. Viete ktoré?Po skončení štúdia plánuje odísť do zahraničia. Kam a prečo?Kedy si otvorí svoju vlastnú reštauráciu?Pozrite si reláciu EXKLUZÍV s Radoslavom Šebom a jeho hosťkou.