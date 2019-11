Masters: Polášek s Dodigom prehrali s párom Ram, Salisbury

Chorvátsko-slovenský pár Ivan Dodig (vpravo) a Filip Polášek. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 12. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek neuspel ani v druhom zápase na deblovom turnaji majstrov v Londýne. Spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali v skupine Jonasa Björkmana so štvrtým nasadeným americko-anglickým párom Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:3, 3:6, 6:10 a ich šance na postup do semifinále sa výrazne znížili. Definitívne môžu zhasnúť už v utorok večer, ak juhoafricko-novozélandský tandem Raven Klaasen, Michael Venus zdolá poľsko-brazílsku dvojicu Lukasz Kubot, Marcelo Melo.Polášek s Dodigom v úvodnom dueli v O2 aréne podľahli Kubotovi s Melom a ak chceli reálne pomýšľať na semifinále, proti Ramovi so Salisburym potrebovali zvíťaziť. Začiatok im vyšiel výborne, keď vo štvrtom geme po víťaznom returne Dodiga presne na základnú čiaru prelomili podanie Salisburyho a po potvrdení brejku si vybudovali náskok 4:1. Za stavu 5:3 prehrávali pri podaní Dodiga 0:40, no odvrátili všetky štyri brejkbaly a prvý set získali vo svoj prospech. Pri zhode si Chorvát zobral challenge a Jastrabie oko ukázalo, že jeho prvé podanie sa dotklo čiary. Frustrovaný Ram, ktorý následne zahral loptičku do siete, sa u empajrového rozhodcu dožadoval opakovania výmeny, no neuspel.V druhom dejstve sa Ram so Salisburym zlepšili na returne, za stavu 3:2 pri podaní Dodiga slovensko-chorvátsku dvojicu brejkli a vynútili si supetajbrejk. V ňom rozhodla výmena za stavu 6:5 v prospech Rama a Salisburyho, v ktorej si Dodig s Poláškom nerozumeli na sieti. Americko-britský pár odplatil súperom prehru z turnaja série Masters 1000 v Paríži a vyrovnal vzájomnú bilanciu na 1:1.Polášek je druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý štartuje na turnaji majstrov. V roku 2009 sa na záverečnom vrchole sezóny zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera.V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.