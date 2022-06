Mať lekára v telefóne 24/7 nie je výsadou bohatých, stačí si stiahnuť smart aplikáciu

Spojenie s reálnym lekárom v reálnom čase

Lekárske tajomstvo v bezpečí

Unikátny benefit pre firmy a ich zamestnancov

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Rôzne prieskumy v posledných rokoch poukazujú na fakt, že približne 20 až 30% osobných návštev u lekára je úplne zbytočných a dali by sa nahradiť komunikáciou s lekárom priamo - cez náš telefón.Azda najviac o tom vedia všeobecní lekári a pediatri, ktorí sa denno-denne snažia zvládnuť nával pacientov posedávajúcich neraz hodiny pred ich ambulanciami. Telemedicína nabrala vďaka ochoreniu Covid 19 na obrátkach aj na Slovensku. Vymieňať si citlivé informácie o našom zdravotnom stave cez bežný telefonát, chat alebo email však môže predstavovať aj bezpečnostné riziko. Navyše spojiť sa telefonicky so svojim vyťaženým lekárom je neraz skúška trpezlivosti.Telemedicínska "je smart apka, ktorá umožňuje spojiť sa s lekárom, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to kdekoľvek, v práci, doma, či na dovolenke. Bonusom je, že si ju môže dovoliť každý. Nemusíte patriť medzi "horných 10 000" a je úplne jedno aj to, v ktorej poisťovni je užívateľ poistený. Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní platieb za lepšiu streamovaciu alebo internetovú televíziu. Navyše rodičia a zákonní zástupcovia si môžu na jeden účet pridať až štyri deti. Lekári majú prístup zadarmo. Na rozdiel od niektorých existujúcich medicínskych "konzultačných" aplikácií prostredníctvom MEDDi app užívateľ komunikuje s reálnym lekárom, v reálnom čase a nie chatbotom (konverzačným robotom). Aktuálne už aplikáciu využívajú desiatky slovenských všeobecných lekárov a pediatrov. "MEDDI app umožňuje prepojiť pacienta s lekárom okamžite. Môžete si vybrať, či s ním budete komunikovať telefonicky, prostredníctvom chatu alebo priamo cez videohovor. Aplikácia umožňuje preposielať si potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje viesť archív prípadov, e-kartotéku atď., nejde len o akýsi typ konzultácie. Rovnako ak chcete získať druhý názor lekára, nemusíte na neho čakať niekoľko dní, či týždňov. Funkčnosti aplikácie neustále rozširujeme," hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub, ktorá aplikáciu vyvinula. Smart apku dnes už využíva takmer 5000 lekárov a cez 200 000 užívateľov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.Do vývoja aplikácie MEDDI app bolo doposiaľ preinvestovaných cez 10 miliónov EUR ( cca 250 mil. Kč). Funkčnosti apky neustále rozširuje samostatný tím vývojárov. Aj vďaka nim MEDDI app spĺňa nielen dôležité kvalitatívne, ale bezpečnostné kritéria. Aplikácia zabezpečuje s lekárom šifrovanú komunikácia, spĺňa všetky ustanovenia GDPR a medzinárodné normy HL7 (Health Level 7) pre zdravotníctvo. Celá komunikácia a údaje podliehajú 2048-bitovému šifrovaniu. Bezpečnostná architektúra aplikácie je v súlade s požiadavkami Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR a EÚ. Údaje používateľov sa nikdy a s nikým nezdieľajú. Aplikácia jednoducho absolútne rešpektuje lekárske tajomstvo.V Českej republike už aplikáciu aktívne používajú aj zamestnanci viac ako 150 firiem (napr. VISA, Hospodárska komora Českej republiky, Veolia a i.). Postupne sa k nim pridávajú prvé slovenské firmy. "Máme veľmi dobrú spätnú väzbu. Zamestnanci tento benefit oceňujú. Sám zamestnávam množstvo skvelých ľudí a preto presne viem, o čom hovorím. Zdravie a čas sú najdôležitejšie. Od našich partnerov, ktorí začali aplikáciu využívať medzi prvými už máme aj konkrétne dáta dopadov, z ktorých vyplýva, že po tom, ako začali našu apku využívať, im poklesla chorobnosť vo firmách v priemere o 18% a ušetrili 732 dní práceneschopnosti. Áno, aj tých zbytočných péeniek na niekoľko hodinové vysedávania v čakárňach u lekárov. White label projekty na mieru, ktoré realizujeme, umožňujú firmám väčšiu flexibilitu. Všetci sa tak môžu sústrediť na to, čo ich naozaj napĺňa," uzatvára Jiří Pecina. Spoločnosť je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, partnerom IKEM, či ÚPMD a odborným partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu "Využitie telemedicíny v praxi. Viac na www.meddi.com/sk Informačný servis