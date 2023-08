Máte doma pokémon karty? V aukcii na nich môžete zarobiť

.

Zdroj: Aukro.sk

20.8.2023 (SITA.sk) -Medzi najdrahšie aukcie sa zaraďuje tá o najvzácnejšiu, a prvú razenú slovenskú 5 000 Sk (korunáčku) z roku 1994. Pochádza z Kremnice pri príležitosti 1100. výročia úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka, a jej autorom je Vojtech Pohanka. Nový majiteľ bol ochotný za túto mincu zaplatiť 1 408 eur. Hoci nižšie v rebríčku, ale o to zaujímavejšia bola aukcia o prvú edíciu Pokémon kartičiek 21,1 gramov Jungle booster pack. Celkovo sa Pokémon karty stávajú veľmi obľúbenými medzi zberateľmi po celom svete. Svedčí o tom aj fakt, že len v tomto roku mali karty a stránky s nimi spojené viac ako 2,8 milióna zobrazení. Trend zaznamenalo aj české Aukro, kde sa uskutočnila rekordná aukcia o sadu kariet za sumu 37 tisíc korún (v prepočte 1551 eur). Ide tak o zaujímavú alternatívu pre investovanie a sporenie, pretože podľa rôznych výskumov je značka Pokémon hodnotená ako najcennejšia mediálna franšíza na svete, ktorá už zarobila viac ako 100 miliárd dolárovK ďalším vzácnym minciam, ktoré dominovali v júlových akciách boli Zlatá Mince 5000 Kč - Kroměříž 2023, PROOF a Muránska planina 500 Sk z roku 2006. "V prvom prípade ide o piatu mincu zo série Mestskej pamiatkovej rezervácie emitovanú Českou Národnou Bankou – Mesto Kroměříž a v druhom o vyhľadávanú mincu z dielne rytca Dalibora Smidta," uviedol Pavel Krejčíř, odborník na zberateľstvo a starožitníctvo z portálu Aukro. Aj tento mesiac bol záujem o vzácne retro hodinky. V aukcii sa vydražili opäť PRIM Tv za 654 eur a zlaté 18 karátové Chromographe Suisse so stopkami za 395 eur. Medzi najdôležitejšie faktory pri všetkých aukciách patrí bezpečnosť vo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Lákadlom v rámci ponúk z Českej republiky a záujemcov zo Slovenska je nízka cena za medzinárodnú dopravu, ktorá sa pohybuje v prípade doručenia na výdajné miesto Zásielkovne za necelé 4 eurá.K spomínaným bazárovým položkám patria napríklad zánovný iPhone 12 Pro Max s pamäťou 256GB vydražený za 443 eur, či grafická karta GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G so zdrojom za 502 eur. V auguste nezaostávali ani ďalšie retro aukcie, a to o ikonickú JAWU 550, ktorá sa predala v nálezovom stave za 444 eur. Z dámskeho sortimentu stoja za pozornosť starožitné náušnice s korálikom zo 14 karátového zlata (585/1000) vo vynikajúcom stave a s platnou puncovnou značkou. Pravdepodobne nová majiteľka bola za ne ochotná zaplatiť 376 eur.Informačný servis