 24hod.sk    Tlačové správy

Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí!


Nadácia Tesca vyhlasuje už šiesty ročník grantového programu Záchranári ...



Zdieľať
29.9.2025 (SITA.sk) - Nadácia Tesca vyhlasuje už šiesty ročník grantového programu Záchranári jedla, v ktorom podporí projekty zamerané na aktívne znižovanie potravinového odpadu. Nadácia Tesco výzvu na zapojenie do grantu spúšťa symbolicky 29. septembra pri príležitosti Medzinárodného dňa o zvýšení povedomia o stratách a plytvaní potravinami. Medzi víťazné projekty bude prerozdelená suma vo výške 60 000 eur.


"Podporu v poradí už šiesteho ročníka grantového programu Záchranári jedla sme navýšili na symbolickú sumu 60 000 eur pri príležitosti 15. výročia Nadácie Tesca, ktorá grantový program organizuje. Tesco ako líder v znižovaní potravinového odpadu chce inšpirovať aj ďalšie organizácie po celom Slovensku, aby sa tiež zapojili a hľadali cesty, ako neplytvať potravinami. Práve grantový program Záchranári jedla je jedným z nástrojov, ako môžeme takého projekty mimo Tesca podporovať. Teší nás, že sa do grantu každý rok zapája čoraz viac organizácií," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku a správkyňa Nadácie Tesca.

Žiadosti o grant môžu predkladať neziskové organizácie, obce, školy, škôlky, ale aj príspevkové organizácie online formulárom do 3. novembra 2025. Minimálna výška žiadosti o podporu je 5 000 eur, maximálna výška je 15 000 eur. Spolu v rámci programu Záchranári jedla prerozdelí Nadácia Tesco 60 000 eur. Výsledky grantového programu budú vyhlásené počas Európskeho týždňa redukcie odpadu od 22. do 30. novembra 2025.

Prihlasované projekty musia byť zamerané na tému boja proti plytvaniu potravinami (respektíve znižovania potravinového odpadu) prostredníctvom konkrétnych aktivít ako napríklad spracovávanie potravinových prebytkov, kurzy varenia bez zvyškov, praktické vzdelávacie programy pre deti i dospelých, distribúcia jedla ľuďom v núdzi, zvýšenie povedomia o darcovstve potravín, podpora inovatívnych riešení a podobne.

Grantový program Záchranári jedla je jednou z dôležitých aktivít, ktorými Tesco prispieva k riešeniu problematiky dôsledkov plytvania potravinami vo svete. V ostatných piatich ročníkoch grantového programu Nadácia Tesca podporila projekty dokopy sumou 180 000 eur.

Grantovú výzvu, ako aj viac informácií o programe Záchranári jedla či víťazoch minulého ročníka nájdete tu: https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco/zachranari-jedla/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí! © SITA Všetky práva vyhradené.

