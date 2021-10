Máte syna? Podarilo sa vám odovzdať mu svoje najlepšie vlastnosti? Ako ovplyvňuje milujúca matka svojho syna

Ale vzťah medzi matkou a synom si zaslúži osobitnú pozornosť. Ako ovplyvňuje milujúca matka syna?

1. Nižšia pravdepodobnosť neuvážených činov

Ženy zvyčajne nie sú tak bezohľadné ako muži. Sú viac informované a opatrné a nie sú ochotné riskovať svoje zdravie a život. Sú spravidla praktickejšie a uvedomujú si, čo ich činy spôsobia. Práve od matky sa syn dozvie, že je rozumné byť opatrný. Bude premýšľať o svojich aktivitách a naučia sa zodpovednosti od najútlejšieho veku. Pri láskyplnej matke vyrastie syn zodpovednejší a zrelší.

2. Vyššia pravdepodobnosť úspechu

Bolo preukázané, že synovia, ktorí majú silnú väzbu so svojou matkou, majú väčšiu zodpovednosť. Sú obvykle dobre zbehlí v tom, čo robia, a bývajú úspešnejší. Bolo vykonané mnoho štúdií, ktoré ukázali, že dieťa dedí svoj intelekt od svojej matky, a preto je ich spojenie hlbšie.

3. Kontinuita

To, čo sa syn dozvie od svojej matky, odovzdá potom svojmu synovi alebo dcére. Matka učí svojho syna trpezlivosti, teplu, štedrosti, súcitu, láske a mnohému ďalšiemu. Zostane s ním až do konca svojho života a on to zase odovzdá svojim deťom.

4. Menej predsudkov Vo svete, kde dominujú muži, existujú desiatky predsudkov a stereotypov. Niektoré z nich sú tak jemné, že ľudia si ani neuvedomujú, že sú to predsudky. Môžu sa rýchlo stať súčasťou vašej povahy, ak nie ste opatrní. Keď je vzťah medzi matkou a synom hlboký, syn začne vidieť, ako tieto predsudky ovplyvňujú jeho matku a ženy okolo neho. Učí sa od nej, čo je vhodné a čo je nevhodné. 5. Lepšie komunikačné schopnosti V porovnaní s mužmi sa ženy zvyčajne vyjadrujú lepšie a chápu interpersonálnu komunikáciu s ostatnými. Sú dobrým príkladom, pokiaľ ide o komunikačné zručnosti. Keď má syn blízky vzťah so svojou matkou, ona mu tieto črty odovzdá. 6. Rešpekt a dôstojnosť Syn pozoruje, ako matka reaguje na udalosti a ako sa správa v každodenných situáciách. V jej obraze a podobe syn študuje rôzne spôsoby, ako prekonať nezhody v živote. Chlapec rozvíja empatiu, keď vidí svet z pohľadu svojej matky. Ženy sú zvyčajne viac ošetrujúce a úctivejšie voči starším ľuďom a učia to svojich synov. 7. Emocionálna inteligencia Ženy sú zvyčajne viac emocionálne vyzretejšie ako muži, a pretože sú tiež obvykle primárnymi opatrovateľkami detí, odovzdávajú to svojim synom. Sú citlivejšie a pozornejšie k emocionálnemu blahu svojich detí a lepšie reagujú na ich emócie. Syn matky, ktorá je emocionálne inteligentná, zvyčajne získa tiež tieto schopnosti. Pozoruje, ako reaguje na druhých, a dozvedá sa, ako cítiť a rozumieť druhým. Po mnoho rokov sa učia správať sa ako ona a rozvíja svoju vlastnú emocionálnu inteligenciu.