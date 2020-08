Máte všetky príznaky koronavírusu, ale PCR test bol negatívny? Špeciálna doplnková vyšetrovacia metóda môže zistiť, ako na tom naozaj ste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kašeľ, horúčka, dýchavičnosť a k tomu nedávny pobyt v zahraničí? – to všetko môžu byť dôvody, aby vás lekár poslal otestovať sa na Covid 19. Na základe steru z hradla a nosa by ste sa mali dozvedieť, či máte alebo nemáte nový koronavírus. Napriek tomu, že PCR metóda je spoľahlivá, stáva sa, že výsledok nie je jednoznačný.V prípade, že výsledok PCR testu je u pacienta so symptómami negatívny, odporúča sa využiť ešte doplnkové vyšetrenie na protilátky na nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie Covid 19. "V záujme zlepšenia diagnostiky sme sa aj s Asociáciou laboratórnych spoločnosti dohodli, že poistenci Unionu budú mať tento test zadarmo," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Otestovať sa budú môcť dať v laboratóriách po celom Slovensku. Postačí odporúčanie všeobecného lekára alebo lekára špecialistu s príslušnou odbornosťou.Upozorňuje, že test na protilátky uhradí Union aj poistencom, u ktorých je po medicínskej stránke potrebné overiť stav ich imunity. "Môže ísť napríklad o darcov krvnej plazmy, ktorí už koronavírus prekonali, ale je potrebné zistiť, či naň majú aj protilátky," dodáva Dupaľová Ksenzsighová.Union má v súčasnosti najširšiu sieť zmluvných laboratórií, ktoré na základe zdravotnej indikácie lekára zadarmo testujú prítomnosť nového koronavírusu či už formou PCR testu alebo testu na protilátky.Dobrú správu máme aj pre tzv. samoplatcov. Kto si chce dať vyhotoviť PCR-test alebo test na protilátky na vlastnú žiadosť, dostane zľavu z poplatku hneď v niekoľkých zmluvných laboratóriách.Informačný servis