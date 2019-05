Matečná: Boľačkou poľnohospodárov je nedostatok mladých ľudí

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Liptovský Ondrej 23. mája (TASR) – Boľačkou slovenských poľnohospodárov a podnikov je nedostatok mladých ľudí. Lákadlom pre nich môže byť moderná technika a technológia. Počas Dňa poľa zameraného na krmoviny to vo štvrtok v Liptovskom Ondreji v okrese Liptovský Mikuláš povedala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).uviedla Matečná.Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho poukázal na to, že precízne poľnohospodárstvo v spolupráci s modernou technikou môže šetriť životné prostredie.skonštatoval.Poľnohospodár sa podľa neho už dnes nezaobíde bez moderných technológií a inovácií.dodal.Ministerka pripomenula, že Slovensko má historicky malé a veľké farmy. Použitie novej modernej techniky a technológie má podľa nej obrovskú komparatívnu výhodu oproti malým farmám.zdôraznila Matečná.Podľa prezidenta Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR - Agrion Petra Matejoviča autonómne stroje a traktory, ktoré budú jazdiť po poli samy, už nie sú hudbou ďalekej budúcnosti.uviedol Matejovič s tým, že sa snažia spolupracovať so školstvom a pomáhať pri vzdelávaní.