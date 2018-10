Matečná: Financie z odvodu reťazcov pôjdu do agropotravinárstva

Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 16. októbra (TASR) - Všetky financie z 2,5-percentného mimoriadneho odvodu obchodných reťazcov, ktorý by mal priniesť do štátneho rozpočtu asi 120 miliónov eur, pôjdu naspäť do agropotravinárskeho sektora, najmä na podporu slovenských prvovýrobcov, potravinárov a na opatrenia proti výkyvom počasia. Uviedla to v utorok na brífingu podpredsedníčka vlády, šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS), za účasti poslanca Národnej rady (NR) SR za SNS Radovana Baláža a generálneho riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského.vyhlásila Matečná.Podľa ministerkiných slov obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie a preto tam, kde nefunguje trh, musí zasiahnuť štát. Mimoriadny odvod vo výške 2,5 % by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 miliónov eur. Všetky financie z neho pôjdu naspäť do agrosektora na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu, na boj proti klimatickým zmenám, na podporu farmárov a potravinárov a na zintenzívnenie potravinových kontrol na všetkých úrovniach.Na zvýšenie cien v obchodoch pre odvod podľa Matečnej nie je dôvod.podčiarkla.Podľa Lapšanského majú obchodné reťazce v SR dominantné postavenie, ktoré využívajú, ale, bohužiaľ, niekedy aj zneužívajú.uviedol Lapšanský.Podľa Lapšanského je cieľom odvodu rovnomernejšie rozdeliť financie v potravinovom dodávateľskom reťazci, aby neprosperoval len obchod, ktorý vyváža väčšinu ziskov do zahraničia a okrem premieňania polí na predajne neprináša pridanú hodnotu.podčiarkol Lapšanský. Slovensko je podľa neho jedným z najlepších maloobchodných trhov v Európe.uviedol Baláž, ktorý je zároveň jedným z predkladateľom poslaneckého zákona o mimoriadnom odvode pre obchodné reťazce.Odvod by podľa navrhovaného zákona mali platiť spoločnosti, ktoré sú prevádzkovateľmi potravinárskeho podniku, majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch, aspoň 10 % obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Základom odvodu bude čistý obrat obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Mimoriadny odvod bude vo výške 2,5 % obratu a odvodovým obdobím budú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5000 eur.