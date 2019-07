Matečná: Lehotu pri potratoch treba najskôr konzultovať s odborníkmi

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. júla (TASR) - Lehotu, dokedy môže žena podstúpiť interrupciu, treba najskôr odkomunikovať s odborníkmi, potom urobiť rozhodnutie. Povedala to ministerka pôdohospodárstva a podpredsedníčka SNS Gabriela Matečná v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva. Pri presadzovaní zákonov po vypršaní koaličnej dohody nemá problém s podporou opozície.Matečná povedala, že o zákone o interrupciách ešte nerozmýšľala. Vyjadrila sa však k lehote, ktorú bude novela pravdepodobne meniť.skonštatovala v utorok pred novinármi.Po vypršaní koaličnej zmluvy bude chcieť SNS podľa jej slov ukázať svoj potenciál do budúcna. K tomu chce Matečná prispieť. Poľnohospodárstvo bolo podľa nej dlhodobo mimo záujmu a myslí si, že v tejto oblasti má ešte čo ponúknuť.Na otázky o koaličnej zmluve, ktorá hovorí, že ak návrh nemá podporu jedného z koaličných partnerov, nebudú ostatní hľadať podporu v opozícii, odpovedala, že by sa už mali konečne prestať naťahovať.skonštatovala.Rezort pôdohospodárstva už podľa jej slov pravdepodobne nebude presadzovať zákon o poľovníctve. Podľa jej slov však ešte možno predloží novelu zákona o lesoch a o ochrane prírody.Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer-SD a SNS. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.Koaličná dohoda podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) vyprší šesť mesiacov pred parlamentnými voľbami. V rozhovore pre TASR povedal, že budú zrejme 29. februára 2020.