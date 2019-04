Matečná: Ovocie a zelenina by mali mať nižšiu daň z pridanej hodnoty

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ovocie a zelenina by mali mať nižšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) a zároveň, aby DPH ostala na tie produkty, ktoré obsahujú cukor, a teda škodia zdraviu. Povedala to v stredu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) k zoznamu potravín so zníženou DPH.Dodala, že tému cukru vedia vyriešiť aj vyhláškou, aby sa do škôl nedostávali produkty, ktoré ho obsahujú vo veľkom množstve. Pripomenula, že v školách sú automaty s veľmi sladenými nápojmi. Podľa nej je predpoklad, že nižšia DPH zníži ceny, zároveň chce počkať na analýzu od odborníkov.O úprave DPH na potraviny hovoril po Koaličnej rade (15. 4.) predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko. Podľa neho bola akceptovaná možnosť rozšírenia zoznamu potravín, ktoré majú zníženú DPH. Danko má takú predstavu, že by malo ísť o zdravú stravu.