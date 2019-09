Matečná: Pekárstvo je poznačené neférovými praktikami obchodníkov

Najväčšiu slovenská pekáreň pod jednou strechou Vamex v Košiciach, ktorá zásobuje svojím pečivom takmer polovicu Slovenska navštívila 16. septembra 2019 podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Na snímke výroba chleba v pekárni Vamex v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. septembra (TASR) - Slovenské pekárstvo je podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej (SNS) poznačené neférovými praktikami obchodníkov, nútiacich dodávateľov ísť s cenami až pod výrobné náklady, čo ruinovalo pekárov, ale aj kvalitu samotných produktov.Ministerka to uviedla počas pondelkovej návštevy košickej spoločnosti Vamex, ktorá je najväčšou slovenskou pekárňou pod jednou strechou.konštatovala ministerka a vicepremiérka v súvislosti s prešetrovaním sťažností obchodníkov Európskou komisiou (EK). Dodávatelia si tak podľa nej zákonom už vedia dožiadať takú cenu za produkty, ktorá je dokladovaná oprávnenými výrobnými nákladmi.Generálny riaditeľ Vamex, a.s., Viktor Gumán ocenil návštevu ministerky v prevádzke, ako aj spomínaný zákon, ktorý označil za jeden z najlepších v EÚ.povedal Gumán novinárom. Pri dôslednej realizácii zákonných opatrení podľa neho dôjde k ekonomickému posilneniu potravinárov, z čoho bude prednostne profitovať zákazník v podobe zvyšujúcej sa kvality potravín na Slovensku.priblížil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu agrorezortu. Zákon podľa jeho slov upravil aj splatnosť faktúr pre pekárov na 15 dní, keďže tí dodávajú do predajní reťazcov čerstvé pečivo aj niekoľkokrát denne a reťazce majú peniaze za predané pečivo ešte v ten deň.Rodinná spoločnosť Vamex s približne 300 zamestnancami zásobuje chlebom a pečivom takmer polovicu Slovenska. Denne vyprodukuje viac ako 200.000 rožkov a 20.000 klasických pšenično-ražných chlebov. Nosným produktom je chlieb, ktorý pripravuje stále podľa tradičnej receptúry.