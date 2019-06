Matečná: Poľnohospodári získajú z rozpočtu agrorezortu 21 miliónov eur

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 11. júna (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala od utorka do 10. júla prijímať žiadosti poľnohospodárov o kompenzáciu strát za sucho v roku 2017. Poľnohospodári môžu okrem toho požiadať aj o štátnu pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej výrobeInformoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.uviedla Gabriela Matečná (SNS), vicepremiérka a šéfka MPRV SR.Oprávnenými žiadateľmi v rámci podporného opatrenia "Sucho 2017" sú tí, ktorým sa pre extrémne sucho v roku 2017 znížila priemerná ročná produkcia poľnohospodárskych výrobkov viac ako o 30 %. Zároveň oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré predložili podklady pre vypracovanie vládou schváleného materiálu 19. decembra 2018.uviedol generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.Pre toto opatrenie pritom platí špeciálna výnimka. Ak sa žiadateľ stal podnikom v ťažkostiach v dôsledku sucha v 2017, zostáva oprávneným žiadateľom, čo pri iných opatreniach neplatí. Zároveň PPA znížila administratívnu záťaž. Ak si totiž žiadateľ súbežne so žiadosťou o dotáciupodáva aj žiadosť o dotáciu v rámci opatrenia "Poistné", postačuje, aby originály požadovaných potvrdení predkladal len k jednej žiadosti.Cieľom opatrenia, na ktoré vyplatí PPA celkovo 4 milióny eur, je podporiť mikro-, malé a stredné podniky pôsobiace v rastlinnej a v živočíšnej prvovýrobe formou úhrady platby poistného.vysvetlil Kožuch. V rámci podporného opatreniaje žiadateľom refundované poistné do výšky 65 %, ktoré uhradia v období odo dňa podania žiadosti do 30. septembra 2019.Do tohto opatrenia sa už nebudú môcť zapojiť tí, ktorí požiadali o podporu na poistenie úrody pre rok 2019 v zmysle nariadenia vlády SR číslo 83 z roku 2017 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom. Takíto žiadatelia nie sú oprávnenými žiadateľmi na poskytnutie dotácie v rámci opatrenia