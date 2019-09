MATEČNÁ: Situácia okolo afrického moru ošípaných je stabilizovaná

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 22. septembra (TASR) – Situácia okolo afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku je podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS) stabilizovaná. Podotkla však, že ide o virózu, a preto je potrebná opatrnosť. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Priblížila, že počet prípadov k dnešnému dňu je 11 u domácich ošípaných a 13 u diviačej zveri, všetko je lokalizované v okrese Trebišov.skonštatovala v diskusnej relácii s tým, že obyvatelia by nemali mať obavy, že choroba prejde na človeka. Situácia je podľa nej stabilizovaná. Ale vzhľadom na to, že ide o nákazlivú vírusovú chorobu, je potrebné byť opatrný.V súvislosti s tým, že podiel slovenských potravín v letákoch by podľa novej právnej úpravy nemal klesnúť pod 50 %, skonštatovala, že všetci obchodníci okolo toho robia "veľké haló". Poznamenala, že nejde o diskriminačné praktiky. "" zdôraznila.V prípade zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % na vybrané potraviny podotkla, že SNS zamýšľala znížiť daň na všetky potraviny. Opatrenie však upravila vzhľadom na to, že sa správaAk sa bude dosah tohto opatrenia vyvíjať pozitívnym smerom, v ďalšom období bude Matečnej SNS tlačiť na to, aby bolo rozšírené.