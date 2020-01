Matečná: Znižovanie záporného salda SR s agrokomoditami má dva piliere

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Znižovanie záporného salda SR s agrokomoditami bude viesť cez dva piliere, a to cez zvýšenie domácej spotreby a cez export. Uviedla to pre TASR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).Export agrokomodít súvisí podľa nej s uhlíkovou stopou.povedala.Poľnohospodárstvo, potravinárstvo sa podľa Matečnej "borí" so záporným saldom.poznamenala." spresnila.Podľa agroministerky nie je dôležité len vyrábať, je dôležité dať produkcii pridanú hodnotu a predať.dodala Matečná.