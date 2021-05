Matej Ftáčnik preberá vedenie slovenského Vacuumlabs ako nový CEO

Chceme byť lídrom vo fintech riešeniach vrátane krypto

Zvýšiť obrat a pritiahnuť nových ľudí

Rozvoj chceme financovať z vlastných zdrojov

Profil Vacuumlabs

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ako nový CEO Matej Ftáčnik verí, že sa Slovensko môže stať svetovou fintechovou veľmocou.Matej Ftáčnik sa stal novým CEO slovenskej vývojárskej spoločnosti Vacuumlabs. Jeho najvyššou ambíciou je spolu s jeho tímom vybudovať z Vacuumlabs svetového lídra v oblasti fintechových riešení. Verí, že Slovensko sa vďaka talentu lokálnych ľudí a koncentrácii know- how môže stať fintechovou veľmocou. Vacuumlabs sa o to zasadzuje napríklad aj tým, že v spolupráci s Mastercard a Slovenskou Fintech Asociáciou založil FinTech Hub, v ktorom ponúka konzulting pre startupy a scaleupy z celého sveta, pripravené svoje služby realizovať na trhoch V4. Matej Ftáčnik strieda na pozícii výkonného šéfa ďalšieho spoluzakladateľa firmy Samuela Hapáka, ktorý ju riadil od jej vzniku a ktorý sa stal predsedom predstavenstva.Vacuumlabs, ktorý si od roku 2012 stihol vybudovať silnú pozíciu vo vývoji produktov a služieb pre finančný sektor, momentálne obsluhuje viac ako 60 klientov. Napríklad pre klienta Standard Chartered v Hong Kongu vybudoval digitálnu banku MOX za menej ako dva roky, pre švédsky fintech Doconomy unikátnu CO2 kalkulačku, ktorá môže byť integrovaná do finančných aplikácii. Teraz by sa chcel posunúť aj do nových oblastí. "Vo Vacuumlabs sme veľmi silní v inžinieringu, užívateľskom dizajne, ako aj v manažmente a zabezpečení dát. Mojou ambíciou je posunúť sa viac aj do consultingu, čiže pomáhať firmám pochopiť, čo ich zákazníci skutočne potrebujú a očakávajú a podľa toho im vytvoriť riešenie na mieru," hovorí o plánoch M. Ftáčnik. Konzultačné aktivity by do konca roka 2023 mali tvoriť 30 percent tržieb firmy.Vacuumlabs chce popri vývoji fintech riešení zintenzívniť aktivity v oblastiach legal (aktuálne pokrytú spin-off firmami Sparring (právnická firma) a Trama (registrácia ochranných známok), krypto a zdravotníctvo. "Hlavne v kryptotechnológiách vidím veľké možnosti. Túto oblasť sme si už vyskúšali vďaka vývoju kryptopeňaženky AdaLite pre Cardano. Krypto vidím ako prirodzený evolučný vývoj peňazí a priestor, kde sa bude v budúcnosti s peniazmi bežne pracovať. Chceme sa zapojiť do tvorby ekosystému pre krypto, vidíme tam veľký potenciál,” vysvetľuje M. Ftáčnik.Vacuumlabs v roku 2020 napriek pandémii a zastaveniu viacerých projektov dokázal narásť a zostať v zisku. Obrat firmy narástol o 20 percent na 10 miliónov a počet ľudí sa zvýšil o desatinu na 300. Pre tento rok je cieľom zvýšiť obrat o 80 percent na 18 miliónov eur a navýšiť počet softvérových developerov, programátorov a dizajnérov na 400, a to pri zachovaní špecifickej firemnej kultúry, ktorá je inšpirovaná technologickými spoločnosťami zo Silicon Valley. Následne, do konca roka 2023 sa má obrat Vacuumlabs zvýšiť obrat štvornásobne na 40 miliónov eur ročne, čo si vyžiada nárast členov tímu na približne 1 000."Na našich ľudí máme vysoké nároky, keďže súperíme s najlepšími svetovými vývojármi. Talentom však umožňujeme pracovať na veľkých globálnych projektoch bez toho, aby sa museli sťahovať do Silicon Valley. A zároveň majú u nás tie najlepšie podmienky, pracujú v podnetnom prostredí, medzi najlepšími mozgami v odbore. Šikovní ľudia sa nehľadajú jednoducho najviac ich máme zo Slovenska, Čiech, ale tiež Maďarska a najnovšie sa plánujeme zamerať na Ukrajinu. Každopádne, naša centrála a hlavné vývojárske centrum je a vždy bude v Bratislave," hovorí Matej Ftáčnik.Vacuumlabs sa financuje od svojho založenia vždy primárne z vlastných zdrojov. Zakladatelia a väčšinoví majitelia firmy chcú aj ďalší rozvoj materského Vacuumlabs financovať bez veľkých inštitucionálnych investorov, private equity alebo venture kapitálu. Priestor pre spoluprácu s investormi však vidia pri spin-off projektoch.Počas pandémie firma dokázala svoju klientsku bázu diverzifikovať. Kým pred pandémiou tvorila dvojica jej najväčších klientov až 60 percent obratu, dnes sa ich podiel znížil na 25 percent. "Vacuumlabs je dnes stabilnejší ako kedykoľvek predtým. Naše príjmy prichádzajú z viacerých zdrojov z rôznych sektorov, čo nás chráni pred výkyvmi," vysvetľuje M. Ftáčnik. Súčasťou týchto "pandemických" zmien bolo tiež otvorenie nových obchodných pobočiek v Hongkongu a New Yorku, ktoré pribudli k doterajším zastúpeniam v Londýne a Luxemburgu.Vacuumlabs je slovenská vývojárska firma, ktorá v oblasti digitálneho bankovníctva a fintech poskytuje komplexné poradenstvo, vývoj a dizajn webových a mobilných aplikácií. Od roku 2012, keď začínala pod názvom Vacuumapps, sa spoločnosť s centrálou v Bratislave rozrástla na viac ako 300 členov tímu z rôznych krajín. V súčasnosti obsluhuje viac ako 60 zákazníkov na trase San Francisco – Tokio. Zakladateľmi Vacuumlabs sú Matej Ftáčnik (CEO), Samuel Hapák (CXO) a Tomáš Kulich (CTO). Viac informácií o spoločnosti na https://vacuumlabs.com/about Informačný servis