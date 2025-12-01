Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
 Tlačové správy

Matej Tóth a Daniel Hevier predstavili knihu Strážcovia pohybu: Deti treba vrátiť k športu


Tagy: Deti Knihy PR Šport

Na pôde generálneho partnera Športovej akadémie Mateja Tótha sa spojili dva svety, literárny a športový, aby uviedli do života unikátny projekt a slávnostne pokrstili novú knihu s názvom Strážcovia pohybu. Táto ...



Zdieľať
2025_h_r_n_c_r_i_k_o_v_a_foto_krst_knihy 14 676x503 1.12.2025 (SITA.sk) - Na pôde generálneho partnera Športovej akadémie Mateja Tótha sa spojili dva svety, literárny a športový, aby uviedli do života unikátny projekt a slávnostne pokrstili novú knihu s názvom Strážcovia pohybu. Táto iniciatíva má ambíciu rozhýbať celé Slovensko.


Podujatie otvorila moderátorka podujatia Barbora Krajčírová s myšlienkou, ktorá rezonovala celým večerom: "Prichádza kniha, ktorá deti vtiahne nielen do športového sveta, ale pritiahne nás opäť k čítaniu. Čítať skutočnú knihu v online svete je príležitosť, ktorú by sme si nemali nechať vziať."

Štafetu príhovorov začal Igor Tóth, generálny riaditeľ O2 Slovakia. Vyzdvihol výsledky spolupráce, ktorá predstavuje viac ako milión hodín športovania pre vyše 30-tisíc detí. "Cieľom našej spoločnosti nie je len hovoriť o technológiách, ale dať deťom šancu neskrolovať a odtrhnúť sa od mobilov." Na jeho slová nadviazal Daniel Pastorek, štatutárny zástupca O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Upozornil na finančnú náročnosť liečby obezity, ktorá do roku 2035 hrozí každému druhému dieťaťu a predstavil veľký projekt "Strážcovia pohybu", ktorého úlohou je prostredníctvom ambasádorov inšpirovať k cvičeniu a športu nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov.

K mikrofónu potom pristúpil autor knihy, spisovateľ Daniel Hevier. S úsmevom poznamenal, že táto kniha je pre neho unikátna, pretože má potenciál zasiahnuť do životov detí. "Spomínam si na moje detstvo plné futbalu, hokeja a bicyklovania, keď ma práve šport a vzory ako Pelé priviedli k čítaniu." Olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth, ktorý v knihe vystupuje ako postava "Matej Chodec", neskrýval dojatie. "Priznávam, že som sa od vtipného rukopisu nevedel odtrhnúť, až kým som ho neprečítal celý."

Vrcholom podujatia bol samotný krst. Úlohy krstných rodičov sa zhostili slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet, držiteľka svetového rekordu a bronzová medailistka z OH 2012 Danka Hrbeková, predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik a generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth. Aby kniha ostala suchá, krstilo sa symbolicky športovým pexesom, no ten pravý "krst pohybom" vykonali parkuristi efektnými preskokmi ponad publikáciu.

Miestnosťou sa niesli žičlivé priania. Hokejista a majster sveta 2002 Richard Lintner želal knihe, aby motivovala k súťaživosti. Víťazi Stanleyho pohára Marián Gáborík a Marián Hossa sa zhodli v túžbe, aby si knihu opakovane čítali celé rodiny a našla si veľa mladých čitateľov. Hokejový majster sveta Richard Pavlikovský veril, že sa v hrdinoch nájde každý. Olympijská víťazka v trape Zuzana Rehák-Štefečeková a Peter Dobry, CEO Veolia Energia Slovensko, vyjadrili nádej, že inšpirácia z riadkov sa prenesie do reálneho života a zmeny návykov. Najvýstižnejšie to však zhrnul Jozef Božik želaním, aby kniha podnietila k pohybu všetky vekové kategórie.

Záver patril odhodlaniu Daniela Heviera: "Sľubujem, že ja s tým Alexom, hrdinom knihy, znova začnem športovať, začnem chodiť po schodoch pešo a hýbať sa ešte viac, aby som vládal napísať pokračovanie. Priestor som si na to nechal, lebo medailu, ktorá sa v závere deja niekam stratila, nikto nenašiel..."

Kniha je dostupná na https://shop.hevi.sk/ a je to náš tip na skvelý vianočný darček!

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Matej Tóth a Daniel Hevier predstavili knihu Strážcovia pohybu: Deti treba vrátiť k športu © SITA Všetky práva vyhradené.

