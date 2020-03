Matej Tóth by teraz s kariérou najradšej skončil, no nechce robiť unáhlené rozhodnutia

Koniec kariéry Mateja Tótha?

Dcéram pomáha s učením

25.3.2020 - Za ostatné dva týždne sa Matejovi Tóthovi rozpadla prakticky celá olympijská koncepcia. Na jej konci chcel v japonskom Sappore obhajovať zlatú medailu v chôdzi na 50 km z olympijských hier v Riu de Janeiro. Proti však bola celosvetová pandémia koronavírusu.Najprv oficiálne zrušili domáci šampionát chodcov, tradičné podujatie Dudinská päťdesiatka. A keď chcel neskôr využiť možnosť na splnenie olympijského limitu (3:50:00 h) štartom na francúzskych majstrovstvách v Giene, aj tieto preteky zrušili.Napokon padol definitívny verdikt o zrušení celej olympiády. V utorok sa na tom v telefonickom rozhovore dohodli japonský premiér Šinzó Abe a prezident MOV Thomas Bach."Som milo prekvapený rýchlym rozhodnutím Japoncov a Medzinárodného olympijského výboru. Zrejme si uvedomili, že bol na nich vyvíjaný zo všetkých strán obrovský tlak. Preto to urobili takto rýchlo a nečakali ďalšie tri-štyri týždne. Je to rozhodnutie z rozumu," vyhlásil Matej Tóth pre agentúru SITA.Dôležité rozhodnutie v súvislosti s posunom olympijských hier čaká aj na Mateja Tótha. Elitný slovenský športovec z Nitry je ročník narodenia 1983 a nedávno oslávil už 37. narodeniny.Dlhoročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica už pred niekoľkými dňami naznačil, že olympiáda v inom termíne ako tohto roku by už nemusela byť s jeho účasťou."Mám zmiešané pocity. Na jednej strane je to dobré a rozumné rozhodnutie a väčšine športovcov dokáže uľaviť z tlaku, že musia myslieť na olympiádu v čase, keď je to druhoradé. Na druhej strane pre mňa osobne to nie je ideálne riešenie. Momentálne si neviem predstaviť, že budem štartovať na olympiáde aj o rok. Uvedomujem si však, že záujmy jednotlivca musia ísť stranou, aby to bolo dobré pre väčšinu," zhodnotil Matej Tóth a ďalej pokračoval: "Je ešte skoro sa teraz vyjadrovať, čo bude ďalej s mojou kariérou. Chce to ešte čas sadnúť si a podebatovať s najbližšími. Potom sa uvidí, čo ďalej. Ak by to bolo len na mne, tak teraz poviem, že to už nedám, lebo som vyčerpaný a moja hlava to už nezvládne. Chcem sa však rozhodovať v inom rozpoložení, keď sa situácia na Slovensku aj vo svete upokojí a aj ja budem viac oddýchnutý."Rovnako ako tisícky iných ľudí na Slovensku, aj Matej Tóth zostal v čase silnejúceho koronavírusu doma s deťmi, ktorým sa musí venovať viac ako predtým. Spolu s manželkou Lenkou vychovávajú 13-ročnú Emmu a o dva roky mladšiu Ninu."Mám doma siedmačku a štvrtáčku. Keďže manželka je učiteľka, ona väčšinu času trávi so štvrtáčkou Ninkou a ja sa viac venujem siedmačke Emmke, ktorá je už samostatnejšia. Poctivo si však každý deň opakujem učivo zo siedmeho ročníka. Snažím sa jej pomáhať s prácami a oživujem si školské časy," doplnil Matej Tóth pre SITA.