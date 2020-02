Matej Tóth je spokojný s januárovým sústredením, na juhu Afriky sa prekonával

Pokoj v súkromnej rezervácii

Pokračovanie na Tenerife

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Atlét Matej Tóth zamieril v januári v rámci prípravy na obhajobu olympijského prvenstva do Juhoafrickej republiky.Zlatý medailista z brazílskeho Ria de Janeira 2016 v chôdzi na 50 kilometrov absolvoval v Dullstroome kvalitné tréningy v spoločnosti kouča Mateja Spišiaka a ďalších členov jeho chodeckej skupiny, ktorí sa od 8. januára tri týždne pripravovali aj podľa dohľadom fyzioterapeuta Denisa Freudenfelda a lekára Pavla Hajmássyho."Sústredenie dopadlo vynikajúco. Povedal by som, že veci mi vyšli až nad plán. Cieľ bol zamerať sa hlavne na objem a toto predsavzatie som splnil do bodky. Do toho sa mi podarilo odrobiť aj niekoľko kvalitných rýchlostných a tempových tréningov, takže to ani zďaleka nebolo len prechádzanie sa. Zvládol som rekordné objemy - týždňový 223 km aj za celý pobyt, keď som za 18 dní našliapal 525 km, čo znamená denný priemer viac ako 29 km. So spomenutými číslami som maximálne spokojný," vyjadril sa Tóth pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).Tréningová skupina okolo Mateja Tótha, v ktorej sa nachádzali aj Mária Katerinka Czaková, Miroslav Úradník či Michal Morvay, sa pripravovala v nadmorskej výške okolo 2100 metrov."Do Afriky som išiel s malou dušičkou, lebo v posledných rokoch som sa tam necítil veľmi bezpečne a ani prostredie nebolo najpríjemnejšie. V súkromnej prírodnej rezervácii Walkersons sme však našli pokoj, nehrozilo nám nijaké nebezpečenstvo. Cítili sme sa priam ako na savane, obklopení prírodou. V rámci ´farmy´, kde sme bývali, sme mali aj tréningové cesty s kvalitným asfaltom a minimálnou premávkou. Väčšinu kilometrov sme našliapali na 5-kilometrovom okruhu. Bol trochu náročnejší ako zvyčajne, keďže na ňom bolo aj zopár stúpaní. Napríklad počas tréningovej štyridsiatky som nastúpal takmer 350 metrov. Na intenzívnejší tréning sme preto využívali kilometrový a dvojkilometrový okruh s prevýšením len zopár metrov," prezradil rodák z Nitry, ktorý budúci pondelok oslávi 37. narodeniny.Tóth sa v rozhovore pre web atletika.sk pochválil, že zažíva svoju najlepšiu zimu od roku 2015. V tréningovom úsilí bude pokračovať od 10. februára na španielskom ostrove Tenerife."Budem tam až do 29. februára. Prvé dva týždne strávim Vilaflore vo vyššej najvyššej výške a na posledný týždeň sa presuniem k moru. Na Kanárskych ostrovoch by mal objem kilometrov mierne klesnúť, viac sa chcem už zamerať na intenzívnejšie tréningy, konkrétne na špeciálne tempo päťdesiatky, prípadne ešte rýchlejšie úseky," doplnil majster sveta z Pekingu 2015.