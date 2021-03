Matej Tóth sa lúčil s Dudinskou päťdesiatkou a ukázal, že je medzi Slovákmi stále najlepší

Tóth dosiahol okrúhly titul

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth sa s prestížnym domácim podujatím Dudinská päťdesiatka rozlúčil sobotňajším deviatym miestom v pretekoch na 20 km.Úradujúci olympijský šampión na maratónskej "päťdesiatke" z Ria de Janeiro 2016, ktorý už má istotu štartu pod piatimi kruhmi aj v lete 2021 v Tokiu, nemal v Dudinciach špeciálne ciele a chcel len zúročiť doterajšiu kvalitnú prípravu.Výkon 1:22:14 h mu stačil na umiestnenie v Top 10 a bol suverénne najlepším Slovákom a druhým najlepším Európanom.Ako jediný sa pod 1:20:00 h dostal Mexičan Andrés Eduardo Olivas Núňez (1:19:54 h), druhý skončil jeho krajan Noel Ali Chama Almazán (1:20:23 h) a tretí finišoval Eider Arivaldo z Kolumbie.Tridsaťosemročný Matej Tóth sa po OH v Tokiu chystá oficiálne ukončiť kariéru športovca, preto bol sobotňajší jubilejný 40. ročník Dudinskej päťdesiatky pre neho rozlúčkový. V Dudinciach si pripísal svoj 23. štart a dosiahol tam okrúhly desiaty národný titul na 20 km.Ženskú dvadsiatku v Dudinciach vyhrala Mexičanka Valeria Ortuňová Martínezová pred krajankami Ilse Ariadnou Guerrerovou a Alegnou Arydayou Gonzalezovou Muňozovou. Najlepšou Slovenkou na 15. priečke bola a titul národnej šampiónky získala Maria Katerinka Czaková (1:35:32 h).Preteky mužov na 50 km vyhral Bernardo Uriel Barrondo z Guatemaly (3:47:01 h) pred Arturom Mastianicom z Litvy (3:48:24 h) a krajanom Luísom Ángelom Sánchezom (3:48:56 h). Najlepším Slovákom bol na 21. pozícii Michal Morvay (3:57:59 h).Limit na OH do Tokia (3:50:00 h) splnilo spolu sedem chodcov. Morvay sa tým stal aj majstrom SR na tejto vzdialenosti a v olympijskom rebríčku sa posunul zo 49. miesta smerom nahor, čím urobil ďalší krok na ceste k účasti pod piatimi kruhmi."Šiel som na to postupne - na pocity, pomaličky som zrýchľoval, a keď som už vedel, že som na tom dobre, poslednú desiatku som sa snažil ísť, čo to dalo. Napriek tomu, že som sa usmieval, vydal som zo seba maximum. Bolo to fakt úžasné. Môj cieľ bol - ak by koleno vydržalo - zlepšiť si osobný rekord a tajne som dúfal, že pokorím aj štvorhodinovú hranicu. Nečakal som, že sa pod ňu dostanem až tak výrazne,“ povedal Morvay podľa oficiálneho webu Slovenského atletického zväzu.