Materská škola v Leviciach prešla rekonštrukciou za 750.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 7. novembra (TASR) – Mesto Levice po deviatich mesiacoch stavebných prác ukončilo rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) Hviezdoslavova. Celkové náklady na opravu dosiahli takmer 750.000 eur. Zhruba 360.000 eur získalo mesto z fondov Európskej únie na projekt, ktorého cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť budovy a zabezpečiť úspory v spotrebe energií v budove materskej školy. Zvyšné náklady financovalo mesto zo svojho rozpočtu."Od začiatku sme počítali s tým, že náklady budú vyššie. Niektoré rekonštrukčné práce, ktoré sme chceli urobiť, neboli súčasťou projektu a potom aj počas samotnej realizácie prác vyskočili niektoré problémy, ktoré bolo potrebné riešiť, čiže robili sa aj práce navyše, ktoré neboli v pláne," povedal vedúci oddelenia školstva na Mestskom úrade v Leviciach Martin Bátovský.Rekonštrukčné práce zahŕňali zateplenie obvodových múrov, kompletnú opravu strechy, výmenu okien, vyregulovanie systému vykurovania a výmenu vyhrievacích telies, ale aj úpravu dažďovej kanalizácie či vybudovanie vonkajších priestorov pre deti. Materská škola na Hviezdoslavovej ulici je zároveň prvou MŠ v Leviciach, ktorá má inštalovanú rekuperáciu.Podľa slov Bátovského by bolo vhodné, aby v nasledujúcich rokoch prešli rekonštrukciou všetky materské školy na území mesta. "Nemusí to byť až v takom rozsahu, ako bola táto, no výmena okien či strechy by sa zišli na všetkých budovách," povedal. Náklady na rekonštrukciu sa podľa jeho slov vrátia mestu v podobe finančných úspor za energie. "Rekonštrukciou už prešli tri základné školy v meste. Po výmene okien a zateplení budov sme dosiahli úsporu na kúrení od 40 do 60 percent oproti predchádzajúcim rokom. Okrem samotnej rekonštrukcie budov sa na úsporách podieľala aj zmena dodávateľa tepla," povedal Bátovský.