Materská skupina VÚB Intesa Sanpaolo poskytla Slovensku 200-tisíc eur na potravinovú a psychologickú pomoc

14.6.2022 (Webnoviny.sk) -Financie z tohto projektu pomoci boli priamo poukázané občianskemu združenie WellGiving. To ich využilo na pokrytie aktuálnych potrieb v spoločnosti začiatkom jari v spolupráci s tímom, ktorý stojí za iniciatívou Kto pomôže Slovensku."Finančná podpora cez VÚB banku bola nezanedbateľnou finančnou aj morálnou vzpruhou v záverečnej fáze po vyše dva roky trvajúcej pandémii, ktorá vyčerpala nielen finančné zdroje ale aj ľudské kapacity. Touto situáciou sme si všetci uvedomili, v akom smutnom stave je naše zdravotníctvo, ale tiež to, ako naši lekári, sestričky a personál dokázali vyvažovať nedostatky osobným prístupom, obetavosťou a nadľudskými výkonmi. Hodnota tohto daru je nielen veľkorysým počinom, ale aj vyjadrením vďaky, ktorá im patrí. Pomoc z neho bola zacielená tak, aby pomohla ľahšie zvládať dôsledky pandémie a zároveň čeliť aktuálnej, stále neľahkej situácii. Aj touto formou zaň ďakujeme," hovorí Martina Tvrdoňová z organizácie WellGiving.Popri potravinových balíčkoch, ktoré v dôsledku nepriaznivej zdravotnej, ekonomickej aj celospoločenskej situácie poskytli praktickú pomoc a bezprostrednú úľavu pre viac ako 12-tisíc ľudí, boli prostriedky využité aj na manažment psychologického poradenstva v spolupráci s odborníkmi na duševné zdravie. Časť z nich smerovala aj do vybavenia miestností pre zdravotníkov v desiatkach nemocníc po celom Slovensku, ktorí mali za sebou výrazne náročné obdobie. V neposlednom rade mali z pomoci prospech aj ľudia utekajúci pred konfliktom na Ukrajine, z ktorých mnohí v danom období prechádzali hranice Slovenska v zlom zdravotnom stave - a to nielen v dôsledku mimoriadne ťažkej a stresovej situácie ale aj stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19.Informačný servis