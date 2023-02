Materské školy v hlavnom meste zvyšujú poplatky o desiatky eur, dôvod je jednoznačný

Zvýšený daňový bonus

11.2.2023 (SITA.sk) - Rodičia v Bratislave zaplatia za škôlky od 50 do 90 eur mesačne. Ako informovala hovorkyňa Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Bratislava Patrícia Somorovská, jednotlivé mestské časti sú najmä z dôvodu zvýšenia daňového bonusu nútené zvyšovať mesačné poplatky za materské školy (MŠ) a školské družiny.Zvýšený daňový bonus 140 eur na dieťa získajú rodiny, v ktorých rodičia majú aspoň 850 eur hrubej mzdy.„O tieto peniaze sa však znížia rozpočtové príjmy mestských častí, z ktorých financujú práve škôlky či detské jasle," poznamenala Somorovská s tým, že ak samosprávy nechcú činnosť MŠ obmedziť či zatvárať ich, musia zvýšiť poplatky, ktoré vyberajú.„Napriek tomu však aj po zvýšení poplatkov stále budú mať rodiny viac peňazí ako predtým. Zvýšenie poplatkov v škôlkach, v družinách a za obedy totiž nie je také vysoké, ako zvýšenie daňového bonusu a detských prídavkov," doplnila.Niektoré mestské časti už o zvýšení poplatkov rozhodli, iné to čaká počas najbližších mesiacov. V roku 2022 sa základné sadzby poplatkov v MŠ zriadených mestskými časťami pohybovali od 23 do 90 eur mesačne. Mestská časť Jarovce schválila zvýšenie poplatku na 70 eur, v Čunove je poplatok 75 eur a v Podunajských Biskupiciach pripravujú zvýšenie na zhruba 60 eur mesačne.„Aj napriek radikálnym úsporám vo svojich rozpočtoch, v roku 2023 už v žiadnej z mestských častí nie je možné zabezpečiť prevádzku MŠ s rovnakými poplatkami rodičov ako v minulom roku," dodala Somorovská.Dôvodom pre zvyšovanie poplatkov sú podľa nej aj prudko rastúce náklady.„Napríklad povinné zvyšovanie miezd, ktoré štát obciam nekompenzuje a za posledné roky vzrástli o viac ako 50 percent, či rast cien energií a surovín na prípravu obedov," uviedla Somorovská. Ako dodala, k vyšším poplatkom než je priemer zrejme pristúpia najmä centrálne a väčšie mestské časti, v ktorých je väčší tlak na neustále rozširovanie kapacít MŠ.„Petržalka, Ružinov či Staré Mesto tak budú zrejme mať vyššie poplatky než napríklad Vajnory," doplnila.„Náklady na jedno dieťa v MŠ sú v Bratislave približne 4-tisíc eur ročne. Každý rodič, ktorý má dieťa v škôlke, tak vlastne od mestskej časti dostáva každý rok dotáciu v tisícoch eur," uviedol starosta Ružinova Martin Chren . Zároveň dodal, že po tom, čo sa udialo za posledný rok, by si nemohli dovoliť otvárať nové škôlky, ani zaplatiť už existujúce.„Petržalka len v minulom roku otvorila 12 nových tried MŠ. Na každej novej škôlke mestská časť prerába stovky tisíc eur ročne, takže paradoxne, čím viac rodičom pomáhame, tým horšie to je pre mestskú časť,” dodáva starosta Petržalky Ján Hrčka Napriek zvýšeniu poplatkov by však vďaka zvýšeniu daňového bonusu a detských prídavkov mala mať každá bratislavská rodina so školkármi mesačne niekoľko desiatok eur navyše v porovnaní s minulým rokom.„Mestské časti navyše pripravujú kompenzačné opatrenia a zľavy pre rodičov, ktorých sa daňový bonus netýka, pretože nemajú zdaniteľný príjem," poznamenala Somorovská. Ako dodala, aj po zvýšení poplatkov budú platby v štátnych škôlkach v Bratislave stále päť až desaťnásobne nižšie, než sú v škôlkach súkromných.