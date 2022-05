Materstvo je životná rola. SND pripomína Deň matiek

4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Sloganom "Materstvo je životná rola” chce Slovenské národné divadlo vyzdvihnúť dôležitú úlohu našich mám.Tvárami kampane ku Dňu matiek sa stali obľúbené herečky Emília Vášáryová, Jana Oľhová a Dominika Kavaschová, ktoré reprezentujú tri generácie mám v Slovenskom národnom divadle.SND chce kampaňou ku Dňu matiek vyzvať divákov, aby sa svojej mame poďakovali pozvaním do divadla. Vhodným darčekom pri tejto príležitosti je darčeková poukážka do Slovenského národného divadla alebo vstupenky na konkrétne predstavenie."Mama je výnimočná osoba v živote každého z nás. Kedy ste ju naposledy zobrali do divadla? Som si istý, že spoločne strávený čas na predstaveniach Činohry, Opery alebo Baletu SND bude výnimočným zážitkom, ktorý spoločne oceníte,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Pri príležitosti Dňa matiek sa pokladnica SND v sobotu 7. mája opäť premení na dočasné kvetinárstvo.Spolu s darčekovými poukážkami pre svoju mamu tak návštevníci budú môcť v Slovenskom národnom divadle zakúpiť aj divadelné kytice čerstvých kvetov. Všetko tak vybavia na jednom mieste."Darčekové poukážky sa, samozrejme, dajú zakúpiť v pokladnici SND v priebehu celého roka. Deň matiek je však peknou príležitosťou našim mamám ukázať, že si ich vážime, napríklad aj tým, že ich pozveme do divadla,” dodáva generálny riaditeľ.Darčekové poukážky do Slovenského národného divadla sa dajú zakúpiť v pokladnici SND každý deň od 11.00 do 19.00 a tiež aj online na https://snd.sk/poukazky. Kupujúci si môže vybrať z poukážok v hodnote 20, 35 a 50 eur. Poukážky sa dajú uplatniť na akékoľvek predstavenie Činohry, Opery, alebo Baletu SND vrátane premiér. Platnosť darčekovej poukážky je jeden rok.Informačný servis