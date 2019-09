Mathernová:Médiá SR podcenili význam portfólia prideleného Šefčovičovi

Na archívnej snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 11. septembra (TASR) - Slovenské médiá, ktoré naznačili, že podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič nebude v budúcej exekutíve EÚ "rozhodovať o ničom", sa mýlia alebo nepoznajú dostatočne význam agendy, ktorou ho poverila Ursula von der Leyenová. Pre TASR to v stredu uviedla Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva EK pre susedskú politiku a rozširovanie.Šefčovič bude v novej EK zodpovedať za medziinštitucionálne vzťahy a ako čisto novú agendu získal takzvaný strategický výhľad.Najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach exekutívy EÚ, ktorá zblízka pozná fungovanie tejto inštitúcie priznala, že pre Slovákov by bol "čitateľnejší" nejaký konkrétny ekonomický či finančný rezort.Podľa nej pojem medziinštitucionálne vzťahy neznie veľmi konkrétne, avšak v praxi toto portfólio zahŕňa najmä to, že Šefčovič bude "hlasom" Európskej komisie v Rade pre všeobecné záležitosti (GAC), najdôležitejšom združení zástupcov členských krajín okrem summitov EÚ.opísala situáciu Mathernová. Vysvetlila, že existujú ministerské rady pre financie, zahraničnú politiku, životné prostredie, spravodlivosť či agrosektor, ale všetky dôležité veci (bez pokrytia rezortných ministrov) idú cez Radu pre všeobecné záležitosti.Šefčovičovou úlohou bude zastupovať záujmy eurokomisie, čeliť diplomatom či ministrom členských krajín a snažiť sa o konsenzus medzi dvoma inštitúciami - EK a Radou.dodala Mathernová. Upozornila, že hoci Šefčovič sa týmto úlohám venoval aj pred desiatimi rokmi (2009 - 2014), teraz je situácia oveľa zložitejšia, najmä kvôli pestrejšiemu politickému zafarbeniu europarlamentu, komplikovanejším vzťahom medzi jednotlivými frakciami a posilnenej úlohe EP.Okrem toho sa výrazne zmenila aj situácia vo svete, sú tu nové výzvy, ktorým čelí EÚ, stačí spomenúť napríklad brexit. Tým sa tiež zaoberajú ministri vo formáte GAC.skonštatovala v závere Mathernová.