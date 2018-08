Matič a Valencia už trénujú, mali by byť k dispozícii proti Tottenhamu

Nemanja Matič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 23. augusta (TASR) - Nemanja Matič a Antonio Valencia sa po zraneniach vrátili do tréningového procesu anglického futbalového klubu Manchester United. Srbský stredopoliar Matič absentoval mesiac, keď musel podstúpiť operáciu brucha.Ekvádorský pravý obranca a kapitán "červených diablov" laboroval so zranením lýtka. Podľa portálu mirror.co.uk by obaja mohli byť k dispozícii trénerovi Josemu Mourinhovi v pondelkovom zápase Premier League proti Tottenhamu Hotspur. Záverečný zápas 3. kola anglickej ligy má výkop o 21.00 h na Old Trafforde.