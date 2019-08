Matica si na oslavách vo Zvolene pripomenie svojich členov v odboji

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 28. augusta (TASR) - Účasť a úlohu členov Matice slovenskej (MS), ktorí sa zapojili do odboja proti nemeckému nacizmu, má pripomenúť kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa začne v stredu na Námestí SNP vo Zvolene a skončí sa vo štvrtok (29. 8.) Cyklojazdou SNP.Ako TASR informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková, matica sa predstaví pri Pamätníku SNP (Valaška) v rámci podujatia Okresného úradu Zvolen, ktoré sa začne o 10.00 h.priblížila.V stredu o 17.00 h si v Parku Štefana Višňovského vo Zvolene môže verejnosť pozrieť dramatizáciu povstaleckých udalostí a bojov a vypočuť dobové pochodové a vojenské piesne. Padlým matičiarom v Slovenskom národnom povstaní (SNP) bude venovaná dramatizácia s názvom Vrátim sa živý!“ povedal pre TASR predseda MS Marián Gešper.Vo štvrtok sa o 8.00 h uskutoční Cyklojazda SNP, ktorou sa matičiari pripoja k ústredným oslavám v Banskej Bystrici. Štart cyklojazdy je od Pamätníka SNP (Valaška) vo Zvolene.MS sa do podujatia pri príležitosti 75. výročia SNP zapojila spolu so Slovenským zväzom protifašistického bojovníkov, Okresným úradom Zvolen, mestom Zvolen a Úniou vojnových veteránov SR.