Matka Alexeja Navaľného podala žalobu za nevydanie jeho tela. Odkaz adresovala aj Putinovi (video)

Nikto nevie, kde je jeho telo

Stále pokračuje prvotné vyšetrovanie

Úrady zatarasili niektoré pamätníky

21.2.2024 (SITA.sk) - Matka zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného podala žalobu za to, že jej úrady odmietajú vydať jeho telo. Urobila tak na súde v meste Salechard. V stredu o tom informovala štátna tlačová agentúra Tass, podľa ktorej je na 4. marca v tejto veci naplánované konanie. To sa uskutoční za zatvorenými dverami.Ľudmila Navaľná sa usiluje o vydanie tela jej syna od soboty, pričom podľa jeho tímu nevie ani zistiť, kde jeho telo uchovávajú. Štyridsaťsedemročný hlasný kritik Kremľa zomrel deň predtým v arktickej trestaneckej kolónii.Navaľná v utorok vyzvala ruského vodcu Vladimira Putina , aby odovzdal pozostatky jej syna a mohla ho dôstojne pochovať.„Po piaty deň som ho nemohla vidieť... Obraciam sa na vás, Vladimir Putin. Riešenie tejto záležitosti závisí len od vás. Umožnite mi konečne vidieť môjho syna. Požadujem, aby mi okamžite vydali Alexejovo telo, aby som ho mohla pochovať ako ľudskú bytosť,“ povedala vo videu pri väzenskej kolónii v Charpe, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach Navaľného tím.Vládu podľa ľudskoprávnej skupiny OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatýkanie a poskytuje právnu pomoc, požiadalo o vydanie Navaľného tela rodine aj viac ako 75-tisíc ďalších ľudí.Ruské úrady tvrdia, že príčina Navaľného smrti je stále neznáma a odmietajú vydať jeho telo ešte dva týždne, kým pokračuje prvotné vyšetrovanie, uviedol Navaľného tím. Ten rovnako ako jeho manželka obviňujú Kremeľ z toho, že to robí preto, aby zakryl dôkazy. Hovorca Kremľa tieto tvrdenia odmietol ako nepodložené a drzé.Od Navaľného smrti naprieč Ruskom zadržali zhruba 400 ľudí, ktorí mu chceli vzdať hold kvetmi a sviečkami, uviedla OVD-Info. Niektorým zadržaným mužom úrady nariadili, aby sa hlásili na miestnom armádnom náborovom úrade, kde ruské úrady aktívne verbujú dobrovoľných vojakov a aktualizujú záznamy o mužoch spôsobilých na službu, informovala aktivistická skupina Prejdite lesom, ktorá pomáha Rusom vyhnúť sa vojenskej službe.Úrady zatarasili niektoré pamätníky obetiam sovietskej represie, z ktorých sa stali provizórne pamätníky Navaľnému. Polícia z nich cez noc odstraňuje aj kvety, tie sa tam však znova objavujú.