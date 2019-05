Matka na materskej spôsobila nehodu. Nafúkala 2,15 promile

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Opitý mladík nacúval do stĺpa a z miesta nehody ušiel

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nová Dubnica 7. mája (TASR) – Z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky obvinili policajti z Dubnice nad Váhom 34-ročnú vodičku, ktorá v Novej Dubnici narazila do zaparkovaného vozidla, poškodila ho a pokračovala v jazde.Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, policajti vodičku, ktorá je na materskej dovolenke, vypátrali a podrobili dychovej skúške. Viac ako dve hodiny po nehode jej v dychu namerali 1,85 promile alkoholu, po 20 minútach 2,15 promile.doplnila Antalová.Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trenčína obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky 24-ročného muža z Trenčianskeho okresu. Pod vplyvom alkoholu narazil do stĺpa a z miesta nehody ušiel.Ako o tom informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinený muž mal v sobotu (4. 5.) ráno pri cúvaní v obci Svinná v Trenčianskom okrese naraziť do betónového stĺpa elektrického vedenia a následne do oplotenia rodinného domu. Vodič po nehode vystúpil z automobilu a z miesta nehody ušiel. Policajti ho vypátrali a pri dychovej skúške mu namerali 1,31 promile alkoholu, pri opakovanej skúške 1,35 promile alkoholu.doplnila Antalová.