Matka v Rusku odsúdenej Izraelčanky dostala povolenie navštíviť dcéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. októbra (TASR) - Matka izraelskej turistky odsúdenej v Rusku na 7,5 roka väzenia za držanie a pašovanie drog, dostala v pondelok súdne povolenie na návštevu svojej dcéry Naamy Issacharovej. Mladá žena je momentálne vo väzenskom tábore v obci Novoje Grišino v Moskovskej oblasti. Informoval o tom izraelský televízny kanál Rešet 13.Pred stretnutím s dcérou sa Jaffa Issacharová prostredníctvom médií opäť obrátila na izraelské vedenie so žiadosťou o pomoc v jej snahách o dcérino prepustenie a návrat do vlasti.Jaffa Issacharová v nedeľu poslala list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom kauzu svojej dcéry označila zaPoďakovala sa však izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, ktorý Putina požiadal, aby jej dcére udelil milosť.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na brífingu v Moskve uviedol, že Putin sa žiadosťami izraelského vedenia bude zaoberať hneď po tom, ako sa k nemu dostanú diplomatickými kanálmi. Zatiaľ však Kremeľ záležitosť komentovať nebude.Mladú Izraelčanku zadržali 9. apríla tohto roku v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď sa vracala z Naí Dillí do Tel Avivu. V batohu, ku ktorému dievčina v tranzitnej zóne letiska ani nemala prístup, sa našlo 9,6 gramu hašišu.Mestský súd v moskovskej štvrti Chimki túto 25-ročnú ženu minulý piatok odsúdil na 7,5 roka väzenia, keď ju uznal za vinnú z pašovania drog a ich držby.