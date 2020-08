Matovič a Budaj sa obuli do Pellegriniho vlády, ministerstvá vraj využívali predražené služby

Matovič chce "vyhlásiť vojnu" externým firmám

Štát preplácal aj strážne služby

17.8.2020 - Za vlády Petra Pellegriniho využívali ministerstvá niekoľkonásobne predražené služby. Na dnešnej tlačovej konferencií o tom informovali predseda vlády Igor Matovič a minister životného prostredia Ján Budaj (obaja OĽaNO).Podľa premiéra platilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) za právne poradenstvo 582 eur za hodinu.Pri partneroch ministerstva sa sumy pohybovali na úrovni od 522 do 582 eur za hodinu, pri právnom poradenstve v oblasti sporovej agendy 228 eur za hodinu a pri stážistoch 72 eur na hodinu s DPH. Podľa Matoviča sa takýmto spôsobom zbytočne odčerpali zo štátneho rozpočtu desiatky až stovky miliónov eur.„V prípade Vodohospodárskej výstavby tá situácia došla tak ďaleko, že tento veľký podnik už nemá žiadne interné právne oddelenie. V rukách externých advokátov sú závažné súdne spory štátu, ako napr. spor s Interblue, ktorý je stále živý (kauza s emisiami, pozn. SITA),“ povedal Matovič.Predražené právne služby štátu podľa neho poskytovali nielen osoby blízke strane Smer-SD, ale napríklad aj strane Progresívne Slovensko. Externým právnym firmám chce premiér podľa vlastných slov "vyhlásiť vojnu" a do štátnej správy by chcel dostať dobrých advokátov, ktorých štátne orgány nebudú platiť cez rôzne firmy.Okrem právnych služieb podľa Matoviča štát prepláca aj súkromné strážne služby a služby v oblasti poistenia majetku."Tri tunely, tri diery, z ktorých odtekajú peniaze, ktoré vytvárajú z tých ministerstiev prietokový ohrievač. Nalejete peniaze a tie iba prefičia a sú v súkromných rukách, sú na súkromných kontách," povedal Budaj.Predseda vlády Matovič dodal, že požiadal všetkých ministrov, aby do dvoch týždňov preverili všetky zmluvy týkajúce sa právneho poradenstva na jednotlivých ministerstvách.