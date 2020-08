Matovič a Korčok sa boja zakričať, tvrdí Smer-SD a navrhol vyhlásenie k smrti Slováka v Belgicku

Ide o urgentnú vec

Policajt mu tlačil na hrudník

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) pripravila návrh vyhlásenia Národnej rady SR (NR SR) k smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Robert Fico Ako ďalej priblížil, členovia strany predložia vyhlásenie do parlamentu vo štvrtok a očakávajú, že bude doplnené do programu najbližšej schôdze, ktorá sa má konať v stredu 2. septembra.„Parlament musí prijať vyhlásenie k tejto téme, lebo ide o úmrtie slovenského občana v krajine Európskej únie (EÚ). Chcem s veľkým znepokojením konštatovať, že slovenské štátne orgány ignorujú tento prípad, a to len preto, že prejavujú solidaritu voči západnej krajine, v ktorej sídli EÚ. Predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ) sa boja razantne ‚zakričať' a požiadať belgickú stranu o vysvetlenie," uviedol Fico.Vládu a ministerstvo zahraničných vecí preto žiada, aby sa téme venovali, keďže podľa jeho slov ide o urgentnú vec. Šéf Smeru-SD zároveň verí, že parlament bude mať viac odvahy ako členovia vlády a dané uznesenie prijme.Podpredseda Smeru-SD a predseda zahraničného výboru NR SR Juraj Blanár na tlačovej konferencii priblížil znenie vyhlásenia. Slovensko v ňom vyjadruje pobúrenie voči násiliu a bezprecedentnému porušeniu ľudských práv a dohôd.V uznesení ďalej odsudzuje akékoľvek prejavy nacistických prejavov a vyzývajú Belgické kráľovstvo k vysvetleniu, ako chráni ľudské práva občanov EÚ a ako systematicky bojuje proti fašizmu.Zároveň sa požaduje od belgickej vlády dôsledné vyšetrenie tohto prípadu s účasťou slovenských vyšetrovateľov, ktorí budú na priebeh vyšetrovania dohliadať.Slovenského občana Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne.Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde jeden policajt nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajloval a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.