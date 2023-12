Matovič ako opozícia v opozícii. Realita je však podľa sociológa prozaickejšia

Matovič ako opozícia v opozícii

Protesty pred Národnou radou

Nová politická kultúra?

19.12.2023 (SITA.sk) - Igor Matovič sa so svojím hnutím Slovensko dostáva do izolácie aj v opozícii. Potvrdzujú to nedávne protesty v uliciach slovenských miest, ktoré proti krokom súčasnej vlády organizovali opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS ), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) Na svojich pódiách nechceli nechať do svojich mikrofónoch rečniť Igora Matoviča. Michal Vašečka hovorí, že Igor Matovič sa do pozície politika, s ktorým nikto nechce spolupracovať, dostal sám.Matovič sa podľa neho snaží svoje hnutie pozicionovať ako opozíciu v opozícii, ako zásadovú a nekompromisnú silu, s ktorou ostatní nechcú spolupracovať práve pre tú zásadovosť. Realita je však podľa Vašečku prozaickejšia.„Skúsenosti politických partnerov so spôsobmi a samotnou osobnosťou Igora Matoviča sú natoľko zlé, že sú veľmi opatrní aj pri nezáväznom stretávaní sa s ním,“ uviedol Vašečka.To však podľa sociológa rozhodne neznamená koniec hnutia Slovensko či Igora Matoviča. „Tvrdé jadro voličov Igora Matoviča je stále na úrovni piatich percentuálnych bodov a zatiaľ nie je dôvod si myslieť, že by sa mohlo zmenšovať,“ podotkol Vašečka.Hnutie Slovensko sa ako prvé rozhodlo organizovať svoje protesty pred Národnou radou, čo predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci rešpektuje.„My s KDH a SaS sme zorganizovali protesty pred úradom vlády. Rozprávame sa so všetkými aktérmi a snažíme sa nájsť kompromis akceptovateľný pre všetkých. Úplne jednohlasne sa však zhodujeme v kategorickom odmietnutí krokov Ficovej vlády, to je to podstatné,“ povedal Dubéci, ktorý tiež neočakáva koniec Igora Matoviča v politike pre svoju aktuálnu izoláciu. S hnutím Slovensko sú progresívci podľa neho jednoznačne pripravení spolupracovať v témach kľúčových pre zachovanie demokracie, právneho štátu a spravodlivosti, ako aj pri otázkach našej zahraničnopolitickej orientácie, príslušnosti k EÚ NATO, a tiež podpore Ukrajiny.Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že v takých principiálnych a vážnych veciach, ako je ohrozenie právneho štátu, by opozícia mala postupovať jednotne.Podľa predsedníčky poslaneckého klubu KDH Martiny Holečkove j, sa hnutie snažilo o spoločný postup, no keď sa to nepodarilo, boli ochotní podporiť každú aktivitu, ktorá bude bojovať proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. „Preto KDH organizuje protesty spoločne s PS a SaS a takisto naši predstavitelia vystupujú aj na protestoch pred Národnou radou, ktoré organizuje hnutie Slovensko,“ uviedla Holečková.KDH je presvedčené, že do parlamentu prinesie novú politickú kultúru. Holečková však priznáva, že niektoré kroky Igora Matoviča, predovšetkým osobné útoky voči ostatným poslancom a ministrom, sú v priamom rozpore s tým, čo si kresťanskí demokrati predstavujú pod pojmom slušné správanie.„Môj pohľad je, že slušné správanie je základ, a to by si mal uvedomiť nielen Igor Matovič, ale aj všetci poslanci v parlamente. Ak sa nezačneme k sebe správať slušne, tak Slovensko nikdy neposunieme dopredu,“ konštatovala Holečková.