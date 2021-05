Matovič: Bolo by chybou postaviť zákon o štátnom rozpočte na pocitoch

Postaviť zákon o štátnom rozpočte na pocitoch, a nie na faktoch, by bolo chybou. Vyhlásil to vo štvrtok v pléne pri uvádzaní novely štátneho rozpočtu na tento rok minister financií Igor Matovič (OĽANO). Zároveň kritizoval koaličného partnera SaS a zdôraznil, že je to účet, ktorý treba zaplatiť.





Matovič skonštatoval, že ľuďom sľúbili "kopu vecí", ktoré ak majú dosah na financie, musí pokryť štátny rozpočet. Podotkol, že ho mrzí "politikárčenie", ktoré zvolila jedna koaličná strana. Dodal, že v minulosti kritizoval v parlamente, že vládni politici zneužívali nevedomosť svojich voličov. "O to viac ma to mrzí, ak k takejto politike pristupuje koaličný partner, ktorý tvrdí, že je strana odborníkov, a príde s tým, že nie, my nemusíme platiť výdavky, ktoré sme ľuďom nasľubovali," zdôraznil.Priblížil, že SaS nesúhlasí napríklad s 300-miliónovou rezervou na ochorenie COVID-19 v druhej polovici roka. Rezort financií podľa Matoviča navrhuje, že keď v prvom polroku predstavovali výdavky na covid približne 3 miliardy eur, treba vytvoriť rezervu aspoň jednej desatiny na druhý polrok, teda na rovnaké obdobie.Môžeme si podľa ministra myslieť, že sa nejako vyhneme tretej vlne, ale na pocitoch by sa nemalo stavať pri tvorbe rozpočtu. "Ja osobne poviem, za seba by som v tomto prípade išiel práveže ešte na vyššiu rezervu," dodal. SaS podľa neho spochybňuje aj ďalšie výdavky na dofinancovanie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), výdavky spojené s plánom obnovy či rezervu na poskytovanie záruk bankám v prípade úverov problematickým firmám."Pevne verím, že zodpovedná časť tejto poslaneckej sály vie, že keď raz sme si spoločne niečo v reštaurácii objednali, tak účet sa patrí zaplatiť. A len chrapúň ten účet nezaplatí a ešte bude pobehovať po ulici a hovoriť, aký je vlastne hrdina, že v reštaurácii nezaplatil účet a ušetril," vyhlásil Matovič s tým, že on ako "čašník" predkladá účet.