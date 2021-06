Matovič bude bojovať, kým ho fyzicky neodstránia a Pellegriniho označil za zákerného človeka (video)

Pellegriniho vnútro je zhnité

Dodal, že predseda Hlasu-SD je vždy uhladený, oholený a má kravatu, „ale vnútro je zhnité". Označil ho za falošného a zákerného človeka.

Koaličný kolega zháňal hlasy

30.6.2021 - Expremiér Igor Matovič (OĽaNO) podľa svojich slov vie, že mafii prekáža. Tvrdí, že bude bojovať dovtedy, kým ho fyzicky neodstránia.Povedal to v parlamentnej rozprave k svojmu odvolávaniu z postu ministra financií. Dodal, že taký, aký je vo vnútri, je aj navonok a ľudia ho nenávidia preto, lebo „nehrá formu".Zvolanie schôdze iniciovali nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Návrh v pléne uviedol Peter Pellegrini (nezaradený), ktorý rečnil približne 50 minút. Matovič mu odkázal, že je len poskok Roberta Fica (Smer-SD).Dodal, že predseda Hlasu-SD je vždy uhladený, oholený a má kravatu, „ale vnútro je zhnité". Označil ho za falošného a zákerného človeka.O sebe povedal, že je človek, ktorý „nehrá formu" a niekedy si dovolí prísť bez kravaty. Poukázal na to, že celý rok vo funkcii premiéra chodil v jedných topánkach, lebo mu šlo o životy a zdravie. „Som úprimný a viem sa pozrieť do zrkadla. Vy, keď sa tam pozriete, vidíte zbabelú slečinku," pokračoval Matovič.Opozícii povedal, že si robia srandu, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) je jeho hovorcom, no podľa svojich slov Heger nie je slečnou Matoviča, ako bol Pellegrini slečnou Fica. Heger podľa neho vo svojej funkcii rastie.Matovič tvrdí, že „jeden koaličný kolega, dobre známy“ zháňal hlasy, aby ich bolo dostatok na vyslovenie nedôvery. V tejto súvislosti podotkol, že má rád boje, ktoré sú fér, a nemá rád podlosť a zákernosť.

„Ísť za opozičnými poslancami a sľubovať im, že keď tu budú do nohy, tak zabezpečím dostatok hlasov koalície, aby sme sa Matoviča zbavili, je za čiarou dobrého koaličného správania,“ zdôraznil. Na jeho vystúpenie sa s faktickou poznámkou prihlásilo viac ako 20 členov zákonodarného zboru.

