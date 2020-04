Matovič by mal prestať so psychopatickými vyhláseniami, tvrdí Fico a okomentoval aj zadržanie Kičuru

Je mu jedno, čo si Cigániková myslí

Ospravedlnenie zamestnancom DSS

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Text programového vyhlásenia vlády je neprofesionálny a bez finančného krytia. Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) ho preto nepodporí a bude hlasovať proti dokumentu. Na stredajšej tlačovej konferencii pred budovou Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.Už v týchto dňoch sa podľa neho vláda správa v príkrom rozpore s tým, čo je v dokumente napísané. Od členov poslaneckého klubu strany preto očakáva, že budú v rozprave k programovému vyhláseniu vlády aktívni a profesionálne poukážu na jeho hlavné nedostatky.Poslanci NR SR začnú rokovať o programovom vyhlásení vlády v stredu v poobedňajších hodinách. Následne budú vláde Slovenskej republiky, ktorú tvoria hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí , vyslovovať dôveru. Koalícia disponuje v pléne 95 mandátmi.Poslankyňa za koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Cigániková sa však vyjadrila, že programové vyhlásenie vlády nepodporí. Dôvodom má byť, že sa doň dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia.Podľa Fica to naznačuje, že má zjavne úplne iný názor na slovenské zdravotníctvo. „Mne je to úplne jedno, nech si pani Cigániková robí, čo chce,“ uviedol bývalý predseda vlády.Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny schválil v utorok uznesenie, ktorým odporučil vláde, aby predložila parlamentu návrh na odvolanie Sone Pőtheovej z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.Dôvodom je porušenie povinnosti nezávislosti pri výkone funkcie. Fico nevidí na jej odvolanie žiaden dôvod. Okomentoval aj obvinenie bývalého šéfa Štátnych hmotných rezerv SR Kajetána K.„Ak mali orgány činné v trestnom konaní právo na postup, aký v utorok zvolili, tak my v strane ho plne rešpektujeme," priblížil predseda Smeru-SD. Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy" vzniesla obvinenia voči Kajetánovi K. za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Fico zároveň vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby sa ospravedlnil zamestnancom a klientom domovov sociálnych služieb.„Matovič vyhlásil, že rýchlotesty sú neúčinné a môžeme ich vyhodiť do Dunaja. Teraz ich chce použiť na otestovanie zamestnancov a klientov týchto zariadení. Žiadame ho, aby prestal s týmito psychopatickými vyhláseniami a neurážal ľudí, ktorí dnes pracujú v mimoriadne náročných podmienkach,“ odkázal predsedovi vlády šéf Smeru-SD.