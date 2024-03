Matovič: Čaputová je falošná žena, ktorá zahrala svoju rolu v prezidentskom paláci

Každý mesiac kávička s Pellegrinim

Doživotná ochranka a bavorák

18.3.2024 (SITA.sk) - Súčasná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je falošná žena, ktorá zahrala svoju rolu v prezidentskom paláci, tak, ako mnoho jej voličov, takých povrchných, očakávalo. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal kandidát na prezidenta a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič Ako ďalej uviedol, hlave štátu vyčíta napríklad to, že sa počas pandémie ochorenie COVID-19 viackrát „zachovala naozaj veľmi zákerne".„Ona vtedy považovala za omnoho dôležitejšie sa stretávať s Pellegrinim . Každý mesiac mali kávičku v prezidentskom paláci. So mnou sa odmietala stretnúť, alebo odmietala prísť napríklad na tlačovku pred Vianocami 2020, keď nám denne zomieralo 50 až 60 ľudí, a ona vtedy normálne na moju žiadosť ako premiéra, že spravíme spoločnú tlačovku, kde vyzveme ľudí, aby boli zodpovední počas vianočných sviatkov, normálne arogantne odpísala, že nie, nemá záujem," povedal Matovič.Šéf hnutia Slovensko zároveň kritizuje, že vyslúžilí prezidenti majú doživotne nárok na výhody, ako napríklad ochranku alebo služobné auto.„Lebo európsky štandard je, že koľko rokov prezident bol vo funkcii, toľko rokov potom požíva nejaké takéto výhody, ale potom akože 'z hrušky dole'. A Zuzana Čaputová, ja jej to prajem, nech sa dožije aj 120 rokov, ale prečo by sme mali platiť ešte 50 rokov túto ochranku a bavorák, aby sa vozila kdekoľvek po svete, môže ísť na náklady štátu. Myslím si, že to je nenáležité," vyhlásil Matovič.Doplnil, že toto nehovorí iba v súvislosti so Zuzanou Čaputovou. „Hovorím to celkovo, že to nie je fér voči ostatným ľuďom," dodal Matovič.