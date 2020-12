Matovič chce na dvoch školách spustiť pilotný projekt testovania na COVID-19 kloktaním

Spoločný odber vzoriek

Nová možnosť testovania

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pilotný projekt odberu vzoriek kloktaním plánuje na budúci týždeň spustiť predseda vlády Igor Matovič na dvoch základných školách.Ako napísal na sociálnej sieti, epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom nie je priaznivá, a preto je prezenčná výučba na školách podmienená negatívnym testom na COVID-19 dieťaťa, jeho rodičov a pedagógov."Na Slovensku máme šikovných vedcov, s ktorými som posledné dva týždne strávil kopu hodín ... a dohodli sme sa, že už v priebehu týždňa spustíme ďalší pilotný projekt - tzv. poolingový (spoločný) odber vzoriek kloktaním - zatiaľ na dvoch veľkých základných školách (samozrejme, že sa zúčastnia len tie deti, ktoré budú chcieť)," napísal Matovič.Deti si so slanou vodou krátko vykloktajú hrdlo, vypľujú do pohárika a po jednom následne vlejú do spoločného uzatváracieho pohárika za celú triedu.Ten sa označí a poputuje do laboratória, kde zo spoločného triedneho pohárika odoberú vzorku a urobia klasický RT-PCR test. Ak bude pozitívny, znamená to, že minimálne jeden žiak je v triede pozitívny."Pre následný postup budeme mať viacero možností: A) celú triedu dať do karantény, urobiť všetkým deťom antigénové testy, C) urobiť všetkým deťom RT-PCR testy, prípadne kombináciu ... presný postup zvolia v nasledujúcich dňoch odborníci," informoval predseda vlády.Ak pilotný projekt dopadne podľa očakávaní, získame podľa premiéra Matoviča novú možnosť, ako robiť testy v školách.Ako však dodal, táto metóda je vhodná na nasadenie len do regiónov s nízkou mierou aktuálnej nákazy."Pri vyššej miere nákazy v regióne by sa mohlo stať, že pozitívna bude každá druhá či skoro každá trieda. To by spôsobilo následné neúmerné zahltenie kapacít laboratórií, až by sme im kapacitu minuli," dodal.