Matovič chce predvolebnú spoluprácu, Hlina pakt o neútočení

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. júna (TASR) – Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič ponúkol predsedovi neparlamentného KDH Alojzovi Hlinovi vytvorenie predvolebnej koalície. Hlina reagoval, že KDH Matovičovu pomoc nepotrebuje, prípadná spolupráca by sa podľa neho mala dohadovať mimo kamier. Vie si predstaviť akýsiči inú predvolebnú koordináciu opozičných strán. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.Založenie Matovičovej platformy Odvážne podľa Hlinu nedáva žiadnu logiku.povedal. Myslí si, že dobrí "marketéri", ako sú Igor Matovič alebo Andrej Kiska, iba vycítili, že ľudia hľadajú protiváhu proti prívalovej vlne liberalizmu.poznamenal Hlina.Matovič si nemyslí, že by mali politici súťažiť o to, kto je autentickejší kresťan. „zdôvodnil vznik platformy Odvážne. Iba šesť kresťanov zo 100 na Slovensku podľa neho volí kresťanské strany. Zabrániť chce tomu, aby voliči neuprednostnili "kotlebovcov" alebo Štefana Harabina.Hlina komentoval aj svoju neúčasť na obede demokratických opozičných strán so Zlaticou Kušnírovou.povedal. Prekážala mu forma, pozvanie cez kamery aj zneužívanie emócií.