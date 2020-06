Matovič chce preverovať záverečné práce a odoberať tituly, zákon majú pripraviť Kolíková a Gröhling

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2020 - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) by bol rád, keby sa strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS) správali v súlade s koaličnou dohodou.Povedal to na pondelňajšej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR po rokovaní poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s predsedom Národnej rady SR (NR SR) Borisom Kollárom pre jeho kauzu diplomovej práce.„Na poslaneckom klube sme kládli Borisovi Kollárovi otázky viac ako tri hodiny. Na všetky položené otázky odpovedal, pričom nevyjasneným problémom zostalo necitovanie vlastného školiteľa, ktorý mu takéto konanie dovolil," uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.Poslanecký klub OĽaNO takéto konanie považuje za zásadné zlyhanie školiteľa, oponenta, študenta ako aj systému hodnotenia záverečných prác. Žiada ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby spoločne do septembra tohto roku zabezpečili prijatie a účinnosť zákona, ktorý preverí originály všetkých záverečných prác od obdobia, na ktorom sa minister školstva spolu s ministerkou spravodlivosti dohodnú a nastavili systém tak, aby každý kto získal titul nezákonne, oň prišiel.