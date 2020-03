Matovič chce získať ústavnú väčšinu, Borisa Kollára nevylúčil

Spravodlivosť pre každého

Pekelná jazda Matoviča

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič chce získať ústavnú väčšinu v Národnej rade SR. Uviedol to na tlačovej konferencii, kde nevylúčil spoluprácu s hnutím Sme rodina Borisa Kollára, aj napriek viacerým názorovým odlišnostiam. Podľa Matoviča sú totiž potrebné aj ústavné zmeny, napríklad v otázke preukazovania pôvodu majetku verejných funkcionárov či iných oblastiach.„Chceme získať ústavnú väčšinu. Na Slovensku je potrebné urobiť zmeny, ktoré prinesú ľuďom novú nádej na spravodlivosť pre každého," povedal Matovič. Jeho kolega Jaroslav Naď, ktorý kandiduje s číslom dva, uviedol, že ústavné zmeny by mohli byť zavedené napríklad v oblasti preukazovania pôvodu majetku verejných funkcionárov.„V súčasnosti je ten zákon bezzubý. Je potrebné to vylepšiť a určite je otázka ústavnej väčšiny legitímna," uviedol Naď.Matovičovi medzičasom gratuloval šéf SaS Richard Sulík. "Úplne ako prvé a najdôležitejšie chcem zagratulovať Igorovi Matovičovi, urobil strašidelnú, pekelnú jazdu, uvidíme, čo si s tým počne," povedal šéf liberálov za silného aplauzu preplneného Liberálneho domu.Viacerí lídri opozičných strán by mohli po sčítaní hlasov doraziť do športovej haly v Trnave, kde má Matovič volebný štáb.