Matovič dostal podľa Šipoša počas podávania demisie informáciu od Hegera o Sulíkovej SaS

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poverený minister financií Igor Matovič OĽaNO ) počas podávania demisie v prezidentskom paláci dostal od premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) informáciu, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík negarantuje záruku, že nezahlasujú za pád vlády.Povedal to šéf poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS. Dodal, že po avizovanej informácii Matovič stiahol svoju demisiu.Taktiež tvrdí, že by nebolo fér a zároveň by bolo arogantné, keby sa tvárili, že sú ideálnou vládou a neurobili chybu. „My sme však vládu nepovalili, hnutie OĽaNO robilo všetko do poslednej chvíle, aby sme ju zachránili," dodal.Šipoš si myslí, že bolo nezodpovedné, keď SaS prišli s odvolávaním vlády pred Vianocami. „Ľudia a samosprávy nevedia, či dostanú pomoc, nevedia, ako budú fungovať. SaS mala nechať vládu Eduarda Hegera vládnuť, a keď sa chceli baviť o páde vlády, tak až po schválení rozpočtu," uviedol.Šéfa poslaneckého klubu OĽaNO zároveň mrzí, že z klubu odišla Občiansko-demokratická platforma. „Nepovedali nám, kedy a ako odídu, dozvedeli sme sa to z médií. Myslím si, že spolupráca s nimi bola vždy korektná, a tak to ostane. Sú slobodní a ja to rešpektujem," uviedol.