Matovič: Holý si výnimku pri cestovaní cez hranice uplatnil raz

9.1.2021 - Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) si uplatnil výnimku pri cestovaní cez hranice raz, a to 13. decembra. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO).Premiér zároveň považuje za zbytočné, že Holý tak dlho naťahoval novinárov a nevysvetlil, či mal po príchode zo Spojeného kráľovstva negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Podľa Matoviča mal Holý svoju situáciu vysvetliť oveľa skôr.Predseda vlády dodal, že ani on, ani nikto z poslancov parlamentu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si výnimku pri cestovaní cez hranice neuplatnil.