Matovič je podľa majetkových priznaní bezdomovec, Šutaj Eštok žiada preveriť ich pravdivosť (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.11.2022 - Poslanec strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok podal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na preverenie pravdivosti majetkových priznaní Igora Matoviča.Výboru navrhol začať konanie voči ministrovi financií, pretože jeho majetkové priznania za uplynulé tri roky „zjavne nie sú úplné“ a neobsahujú informácie, ktoré požaduje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Ako informoval Šutaj Eštok, Igor Matovič vo svojich majetkových priznaniach uvádza, že nevlastní nehnuteľný majetok a ani neužíva nehnuteľnosť vlastnenú inou právnickou alebo fyzickou osobou. Podľa vlastných verejných vyjadrení však obýva spoločnú domácnosťou so svojou manželkou a deťmi v Trnave, a to v dome, ktorý vlastní jeho manželka Pavlína Matovičová Ak by majetkové priznanie ministra financií bolo pravdivé, bol by podľa poslanca Hlasu-SD bezdomovcom, pretože nevlastní ani neužíva žiadnu nehnuteľnosť dlhšie ako mesiac v roku. „Ak však pravdivé nie je, potom by mal výbor konštatovať porušenie zákona a uložiť Igorovi Matovičovi pokutu vo výške trojnásobku jeho platu za každý rok, v ktorom odovzdal nepravdivé majetkové priznanie," uviedol Šutaj Eštok.