Matovič je pripravený v parlamente rečniť aj 10 hodín, dlhé vystúpenia majú za sebou aj ďalší poslanci (video)

Niekoľkohodinové výstupy

Priority novej vlády

21.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vo štvrtok vyjadrilo plnú podporu študentovi Právnickej fakulty UK ) v Bratislave Marekovi Janigovi a vyzvalo premiéra Roberta Fica , aby sa mu ospravedlnil za slová, ktoré vyslovil vo svojom videu na jeho adresu.„Vyhrážky akademickej pôde nepatria do úst premiéra. Vyzývam ho, aby sa ospravedlnil a ak nie, vyzývam všetkých študentov z každej jednej univerzity a fakulty, aby sa pridali k študentom Právnickej fakulty UK podporili ich, pretože naozaj len požiadali o otvorenú debatu o téme, ktorá ich odborne zaujíma a je to absolútne legitímne,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede exminister vnútra Roman Mikulec Študenti otvoreným listom dekanovi Právnickej fakulty Eduardovi Burdovi žiadali o debatu k téme zrušenia špeciálnej prokuratúry Poslanec Gábor Grendel uviedol, že poslanecký klub Slovensko, Za ľudí Kresťanská únia bude naďalej odďaľovať rokovanie o zrušení špeciálnej prokuratúry. Do rozpravy sa písomne prihlásilo 15 zo šestnástich poslancov klubu, Anna Záborská je ospravedlnená pre práceneschopnosť.V súčasnosti vystupuje štvrtý prihlásený poslanec Marek Krajčí . Grendel vystupoval sedem hodín, Peter Pollák zhruba šesť a Roman Mikulec päť.Šéf hnutia Igor Matovič príde na rad ako posledný a vyjadril sa, že možno zvládne aj 10 hodín. Každá jedna hodina vystúpenia opozičného poslanca v pléne podľa neho znamená o hodinu dlhší život spravodlivosti na Slovensku. Po písomnom prihlásení sa bude dať do rozpravy podľa rokovacieho poriadku prihlásiť aj ústne, hnutie plánuje využiť aj túto možnosť.„Beztrestnosť kamarátov bola pre Roberta Fica dôležitejšia ako venovať sa prijatiu rozpočtu na budúci rok. Robert Fico to pokazil a teraz preto trpí celá Národná rada SR ,“ povedal Grendel s poukazom na to, že vláda chcela prioritne rokovať o zrušení špeciálnej prokuratúry a kompetenčnom zákone, ktorý sa dotkne štátnych inštitúcií, nad ktorými chce vláda zvýšiť svoj vplyv.Podľa hnutia premiér straší a klame obyvateľov, keď tvrdí, že keď sa teraz neschváli rozpočet, budú trpieť bežní ľudia. „Rozpočtové provizórium by Slovensko aj desať rokov prežilo a bola by to oveľa menšia škoda ako žiť vo Ficovej totalite,“ myslí si Matovič.